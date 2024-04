Le secteur des services italien gagne du terrain en mars, selon l'indice PMI

Le secteur italien des services a progressé pour le troisième mois consécutif en mars et à son rythme le plus rapide depuis près d'un an, selon une enquête réalisée jeudi, soutenue par une augmentation des nouvelles affaires dans la troisième économie de la zone euro.

L'indice HCOB des directeurs d'achat (PMI) pour les services italiens s'est établi à 54,6 en mars, en hausse par rapport aux 52,2 de février et dépassant de plus en plus le niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction. Ce résultat est supérieur à la prévision médiane de 53,2 d'un sondage Reuters réalisé auprès de 11 analystes et constitue la valeur la plus élevée depuis avril 2023. "Cette performance dynamique positionne les services comme une force motrice dans l'économie italienne, qui a lutté avec une croissance terne", a déclaré Tariq Kamal Chaudhry, analyste de HCOB. Il a qualifié les données du mois de mars sur les services d'"augmentation notable", mais a déclaré que les estimations de HCOB suggéraient que la croissance du produit intérieur brut italien ne serait encore que "légèrement supérieure à zéro" au premier trimestre. Le sous-indice des nouvelles entreprises de l'enquête PMI a bondi en mars à 56,6 contre 53,3 en février, marquant son niveau le plus élevé depuis août 2021. Le sous-indice de l'emploi a reculé à 52,4 contre 52,8, tout en restant nettement au-dessus du seuil clé de 50. L'indice PMI pour le petit secteur manufacturier italien, publié mardi, a indiqué une croissance modeste après 11 mois consécutifs de contraction. L'indice composite des directeurs d'achat, qui combine les services et l'industrie manufacturière, s'est établi à 53,5 en mars, contre 51,1 en février, dépassant le seuil clé de 50 pour le troisième mois consécutif. L'économie italienne a progressé de 0,2 % au cours de chacun des deux derniers trimestres de 2023, ce qui donne une croissance annuelle de 0,9 %. Le Trésor abaissera ce mois-ci ses prévisions de croissance pour cette année à environ 1 %, contre un objectif de 1,2 % fixé en septembre, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. La plupart des prévisionnistes indépendants estiment que la croissance en 2024 ne sera que d'environ 0,7 %, bien que des indicateurs récents aient suggéré qu'une modeste accélération de l'économie pourrait avoir commencé.