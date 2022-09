Le secteur des soins de santé chinois "surinvesti" va être secoué - fonds de capital-risque de premier plan

Le secteur mondial des soins de santé a connu un boom des investissements par les fonds de risque et les acteurs du capital-investissement au cours des dernières années, dopés par les perspectives de croissance pendant la pandémie.

L'énorme secteur de la santé en Chine, qui comprend des produits pharmaceutiques et des entreprises de technologie et de biotechnologie à croissance rapide, a également été soutenu par la hausse des dépenses publiques et privées.

"L'ensemble du secteur de la santé a été surinvesti à l'échelle mondiale en raison du COVID-19", a déclaré à Reuters Nisa Leung, associé directeur et responsable des investissements dans le secteur de la santé chez Qiming Venture Partners, lors d'une interview.

"L'argent s'est en quelque sorte tari, en particulier pour les entreprises qui ne sont pas dans une position très défendable", a-t-elle dit, mettant en avant les entreprises qui n'ont pas de gros pipeline de médicaments en cours de développement ou suffisamment de droits de propriété intellectuelle.

S'exprimant en marge de l'événement Forbes Global CEO à Singapour, Mme Leung a déclaré que la tourmente risque d'être semblable à l'éclatement de la bulle technologique de la Silicon Valley au début des années 2000.

Qiming Venture, qui a soutenu très tôt des géants de la technologie tels que Meituan et Xiaomi, a annoncé en juillet qu'il avait bouclé sa dernière levée de fonds, d'un montant total de 3,2 milliards de dollars.

Le secteur pharmaceutique fragmenté de la Chine a été touché par de fortes baisses des prix des médicaments génériques, mais a également vu des géants pharmaceutiques étrangers s'associer à leurs homologues mondiaux pour conclure des accords.

À la mi-septembre, les transactions de soins de santé en Chine totalisaient 16 milliards de dollars, soit une baisse de moitié par rapport aux 31 milliards de dollars de l'année précédente, selon les données de Refinitiv.

Fondé en 2006, Qiming Venture Partners gère sept fonds en renminbi et 11 fonds en dollars américains avec 9,4 milliards de dollars. Il compte 180 entreprises de soins de santé dans son portefeuille de plus de 400 sociétés et la majeure partie de ses investissements globaux se fait dans le cadre de tours de table dits de série A ou B.

L'indice des soins de santé de la Chine a diminué de moitié depuis février 2021 pour atteindre son niveau le plus bas en trois ans.

"En raison du surinvestissement de ces deux dernières années, de nombreux fonds TMT et généraux se tiennent à l'écart des soins de santé. Nous avons plus de temps pour faire notre due diligence maintenant et nous sommes également en mesure de mieux négocier sur la valorisation", a déclaré Leung.

Néanmoins, elle a déclaré que les entreprises dotées d'une R&D et d'un pipeline solides ont de bonnes chances d'obtenir un financement sur le marché chinois massif avec un potentiel de croissance à long terme.

En août, Qiming a mené conjointement une levée de fonds de 120 millions de dollars par OriCell Therapeutics, qui développe de nouvelles immunothérapies, a déclaré la société à l'époque.