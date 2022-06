Le secteur du transport aérien se reprend fortement

Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies aériennes mondiales devraient enregistrer une perte de 9,7 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la perte révisée de 42,1 milliards de dollars enregistrée en 2021.

La prévision pour 2022 est supérieure de près de 2 milliards de dollars à la prévision antérieure de 11,6 milliards de dollars de pertes. Les pertes de l'année dernière sont également meilleures que les prévisions antérieures de 52 milliards de dollars, bien que les compagnies aériennes réunies au Qatar aient été prévenues que les prix élevés du pétrole et l'inflation risquaient de compromettre la fragile reprise.

Prévisions de trafic aérien, en nombre de passagers (Source : Statista

"Notre industrie est désormais plus légère, plus solide et plus agile", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, lors de la réunion annuelle de plus de 100 dirigeants de compagnies aériennes. "Des bénéfices à l'échelle du secteur devraient se profiler à l'horizon 2023", a-t-il ajouté.