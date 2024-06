L'Ukraine recevra environ un milliard de dollars de la part de ses alliés et des pays du G7 pour soutenir son secteur énergétique, qui a été endommagé par une série d'attaques de missiles russes, a déclaré jeudi le ministère ukrainien de l'énergie.

Cette nouvelle aide a été annoncée lors d'une conférence qui s'est tenue à Berlin en début de semaine, au cours de laquelle l'Ukraine s'est efforcée de redynamiser le soutien occidental qui s'essoufflait.

Selon le ministère, l'aide comprendrait plus de 70 millions d'euros de nouvelles contributions au fonds ukrainien de soutien à l'énergie, 500 millions de dollars de nouveaux financements des États-Unis, 300 millions d'euros de financements de la BERD et 47 millions de dollars de subventions supplémentaires de la Banque mondiale et des États membres de l'Union européenne.

L'équipe analytique de la Kyiv School of Economics a indiqué dans un rapport que les dommages subis par le secteur énergétique ukrainien en mai 2024 s'élevaient à plus de 16,1 milliards de dollars.

Les dommages les plus importants sont liés à la destruction des sites de production d'électricité (8,5 milliards de dollars), des installations de transmission (2,1 milliards de dollars) et des infrastructures pétrolières et gazières (3,3 milliards de dollars). (Reportage de Pavel Polityuk ; édition de David Evans)