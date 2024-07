Le parti travailliste britannique nouvellement élu souhaite renforcer la surveillance des secteurs de la gouvernance d'entreprise et de l'audit au Royaume-Uni, et réformer les règles régissant les pensions afin d'aider des millions d'épargnants à améliorer leurs chances de bénéficier d'une retraite financièrement solide.

En exposant le programme législatif du gouvernement dans le traditionnel discours du roi, mercredi, le roi Charles a promis un gouvernement de service, dévoilant plus de 35 projets de loi axés sur la relance de l'économie et la résolution de problèmes allant d'une grave pénurie de logements à une crise du coût de la vie.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de points de vue du secteur britannique de la finance et des services professionnels sur les objectifs législatifs du gouvernement.

RICHARD MORIARTY, DIRECTEUR GÉNÉRAL, FINANCIAL REPORTING COUNCIL

"Le FRC se félicite de l'annonce par le gouvernement d'un projet de loi visant à moderniser sa boîte à outils réglementaire... Sans ces changements, nous sommes l'équivalent, en matière de réglementation, d'un shérif ne représentant que la moitié du comté et doté de pouvoirs plus faibles que nécessaire."

"Notre travail soutient la confiance des investisseurs nationaux et internationaux, ce qui permet aux entreprises d'accéder plus facilement aux capitaux dont elles ont besoin pour se développer et créer des emplois et de la richesse dans toutes les communautés du Royaume-Uni.

ALAN VALLANCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ICAEW

"La fiabilité des rapports des entreprises est essentielle à la confiance des investisseurs qui, à son tour, est la clé de la croissance et de la stabilité économiques. Cette réforme tant attendue ne réduira pas seulement le risque de faillite désordonnée des entreprises, mais contribuera à la transition vers le net zéro."

"La mise en place du nouveau régulateur statutaire - l'Autorité d'audit, de reporting et de gouvernance - et l'octroi de pouvoirs lui permettant de prendre des mesures d'application efficaces à l'encontre des directeurs des entités d'intérêt public britanniques, constituent un élément crucial de ces réformes".

BECKY O'CONNOR, DIRECTRICE DES AFFAIRES PUBLIQUES, PENSIONBEE

"Des millions de personnes n'épargnent pas suffisamment pour leur retraite. Il est donc extrêmement encourageant de voir que les pensions figurent en tête des priorités du nouveau gouvernement.

"La consolidation automatique des petits pots est une mesure cruciale qui devrait aider les travailleurs à garder la trace de leurs anciennes pensions et à réduire les frais qu'ils paient, ce qui aura un impact positif sur leur retraite.

"Il est bon de voir que l'accent est mis sur les résultats financiers pour les épargnants - et pas seulement sur les bénéfices potentiels pour UK plc.

CALUM COOPER, RESPONSABLE DE L'INNOVATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE DES RETRAITES, HYMANS ROBERTSON

"Il est clair que le gouvernement souhaite que les retraites, et le projet de loi sur le Fonds national de patrimoine, jouent un rôle dans la stimulation significative de la productivité britannique. Pour ce faire, le secteur des retraites aura besoin de clarté - à la fois d'une feuille de route pratique et d'opportunités claires et attrayantes d'investir à grande échelle.

"Nous espérons que ce projet de loi jouera un rôle important dans la stimulation de cette réflexion et de cette orientation. Libérer le potentiel productif de nos 2,5 trillions de livres de pensions représente une énorme opportunité sociétale".

KIRSTY ANDERSON, SPÉCIALISTE DE LA RETRAITE, QUILTER

"Le gouvernement tient également à s'assurer que les épargnants en ont pour leur argent dans le cadre de leurs régimes de retraite. Cela passe par une divulgation claire des performances des investissements, des coûts et de la qualité des services".

"Si l'on peut se féliciter de cette orientation, il n'en reste pas moins que trop de personnes n'accumulent pas suffisamment d'argent dans leur régime de retraite.

"Nous devons envisager le marché de la retraite de manière globale et veiller à ce que davantage d'épargnants s'intéressent à leur pension dès le début de leur vie. Le fait de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des conseils ou à des orientations sous différentes formes tout au long de leur vie financière améliorera considérablement le marché.