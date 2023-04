Washington (awp/afp) - Le secteur financier non bancaire, qui regroupe les assurances, fonds de pensions et fonds d'investissements, font courir un risque accru au secteur financier du fait de leur exposition aux conséquences du resserrement monétaire en cours, a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport.

Selon le chapitre analytique du GFSR, un rapport consacré à la finance mondiale publié tous les six mois par l'institution, la vulnérabilité des établissements financiers non bancaires (ou NBFI) s'est renforcée durant la décennie écoulée, à mesure que ces derniers ont pris de l'importance, au point de poser désormais un risque pour l'ensemble du secteur, au moment où les banques centrales remontent leurs taux.

Par cette action, les banques centrales espèrent notamment réduire le crédit disponible, en en augmentant le coût, ce qui doit permettre de réduire l'investissement et donc, en bout de chaîne l'activité, de manière à faire baisser l'inflation.

Mais cette hausse des taux d'intérêt vient également toucher directement l'activité des NBFI, qui possèdent souvent une part importante de la dette émise par les Etats et qui se retrouvent à la revendre difficilement sur le marché secondaire. Les dernières émissions proposent en effet de biens meilleurs rendements sur le long terme, que les émissions réalisées ces dernières années.

Par ailleurs, ces établissements ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte que celle appliquée aux banques dans le cadre des accords de Bâle III et, bientôt Bâle IV, notamment en matière de liquidités disponibles et d'exposition au risque, alors que les NBFI représentent aujourd'hui plus de la moitié du secteur financier.

Renforcer la réglementation

Le FMI a identifié trois sources possibles de risques pour le secteur financier, en particulier l'interconnexion de NBFI avec les banques, qui augmente le risque de transfert des difficultés des uns vers les autres et ainsi limite, en bout de chaîne, les capacités de financement de l'économie réelle, au risque de la ralentir trop fortement.

Les deux autres sources d'inquiétudes sont spécifiques au fonctionnement même des NBFI, avec par exemple une inadéquation des liquidités, qui les obligerait à vendre des actifs afin de financer les retours promis aux clients, avec le risque d'encaisser des pertes supérieures anticipées. C'est une situation qui a notamment accéléré la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB).

Enfin, le FMI voit un risque accru de nécessité d'emprunt, qui pourrait renchérir le coût de celui-ci alors que les taux d'intérêt ont fortement augmenté tant aux Etats-Unis qu'en Europe, avec la politique de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) que de la Réserve fédérale (Fed) depuis environ un an.

Afin de limiter les risques identifiés, le Fonds propose donc aux autorités de renforcer la réglementation relative aux NBFI, en la rapprochant notamment de celle appliquée aux banques.

En octobre dernier, la brusque hausse des taux de dette à 10 ans du Royaume-Uni, provoquée par la crise politique consécutive à la présentation du mini-budget par l'ancien chancelier de l'Echiquier, Kwasi Kwarteng, avait fortement déstabilisé les fonds de pensions britanniques. Cela avait obligé la Banque d'Angleterre à réagir pour maintenir la stabilité financière.

