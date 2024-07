Le secteur dominant des services en France a progressé en juillet, selon une enquête réalisée mercredi, aidé par une reprise de l'activité liée aux Jeux olympiques, bien que le secteur manufacturier du pays ait continué à s'affaiblir.

L'indice HCOB flash des directeurs d'achat pour le secteur des services, compilé par S&P Global, a atteint 50,7 points en juillet, contre 49,6 points en juin, dépassant les prévisions d'un sondage Reuters qui tablait sur 49,8 points.

Tout chiffre supérieur à 50 points indique une expansion de l'activité, tandis que tout chiffre inférieur à 50 points signale une contraction.

En revanche, l'indice PMI flash de juillet pour le secteur manufacturier français est tombé à 44,1 points, contre 45,4 en juin, ce qui est inférieur aux prévisions qui tablaient sur un chiffre de 45,8 points.

Le PMI composite flash de juillet - qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier - s'est établi à 49,5 points, en hausse par rapport aux 48,8 points de juin et au-dessus des prévisions des sondages Reuters qui tablaient sur un chiffre de 49,0 points.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, a déclaré que les Jeux olympiques - qui se déroulent du 26 juillet au 11 août à Paris - avaient donné un coup de fouet au secteur des services.

"Les Jeux olympiques alimentent l'économie française. Pour la première fois depuis trois mois, l'activité des prestataires de services français a augmenté. D'après des informations anecdotiques, cela est dû en partie aux Jeux olympiques", a déclaré M. Liebke.

"L'économie française semble sur la bonne voie pour une reprise au second semestre, une reprise menée par le secteur des services, mais les prix des intrants et de la production restent un défi pour l'économie française, les taux d'inflation s'étant accélérés", a-t-il ajouté. (Rapporté par Sudip Kar-Gupta et édité par Christina Fincher)