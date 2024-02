Le secteur français des services se contracte pour le huitième mois consécutif-PMI

Le secteur français des services a continué à se contracter en janvier, entraîné par la faiblesse de la demande et marquant le plus long repli depuis plus de dix ans, selon une enquête menée auprès des chefs d'entreprise lundi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, s'est établi à 45,4, contre 45,7 en décembre, bien en dessous du niveau de 50 qui marque la croissance. Une estimation rapide antérieure avait donné 45,0 points. La faiblesse de la demande et l'hésitation des clients ont pesé sur l'activité et les entrées de nouveaux contrats, selon le sondage, ce qui a entraîné une nouvelle réduction des arriérés de travail. "Les nouvelles affaires en général et celles provenant de l'étranger sont toujours en baisse et l'emploi est proche du seuil de stagnation", a déclaré Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank. Toutefois, l'optimisme quant à l'avenir des affaires a repris en janvier, le sous-indice de l'activité future de S&P ayant atteint son niveau le plus élevé depuis le mois d'août. "D'après des données anecdotiques, l'optimisme découle des espoirs de réduction des taux d'intérêt cette année", a déclaré M. Liebke. L'indice PMI final composite, qui combine les données des secteurs des services et de l'industrie, est passé de 44,8 à 44,6 points le mois dernier.