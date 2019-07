Le secteur manufacturier européen continue de souffrir

Ces chiffres devraient donner de nouveaux arguments aux partisans de nouvelles mesures de soutien à l'activité et au crédit, qui appellent la Banque centrale européenne (BCE) a assouplir de nouveau sa politique monétaire, d'autant qu'ils montrent aussi une baisse des tensions inflationnistes.

L'indice PMI du secteur manufacturier est revenu à 47,6 en juin contre 47,8 en première estimation et 47,7 en mai. Il reste pour le cinquième mois consécutif sous le seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

A 48,5 après 48,9 en mai, le sous-indice mesurant la production, qui entre dans la composition de l'indice PMI composite attendu mercredi et est considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, est lui aussi inférieur à 50 pour le cinquième mois d'affilée.

"L'industrie manufacturière de la zone euro est restée enfoncée dans un profond marasme en juin et sa contraction s'est poursuivie à l'un des rythmes les plus marqués depuis plus de six ans", commente Chris Williamson, chef économiste chez IHS Markit.

"Cette enquête décevante clôt un deuxième trimestre au cours duquel la moyenne des PMI a été la plus basse depuis les premiers mois de 2013."

Le deuxième semestre devrait débuter sur une note faible puisque les nouvelles commandes ont diminué pour le neuvième mois d'affilée, les stocks de matières premières ont encore fondu, les carnets de commandes en attente d'exécution ont baissé et les effectifs ont été réduits pour le deuxième mois consécutif, montre aussi l'enquête.

LA FRANCE FAIT EXCEPTION

Confrontées à la faiblesse de la demande, les entreprises ont à peine augmenté leurs prix en juin: le sous-indice des prix est revenu à 50,6 après 51,6 en mai, au plus bas depuis septembre 2016.

L'inflation dans la zone euro est restée stable en juin à 1,2% selon la première estimation d'Eurostat publiée vendredi, loin du niveau d'un peu moins de 2% visé par la BCE.

"Le ralentissement se traduit aussi de plus en plus par la baisse des pressions inflationnistes, les producteurs et leurs fournisseurs se battant sur les prix pour conserver leurs clients et générer des ventes", note Chris Williamson.

Le président de la BCE, Mario Draghi, a évoqué le mois dernier la possibilité de nouvelles mesures de soutien en l'absence d'accélération de la croissance et de l'inflation. Les économistes et analystes interrogés par Reuters ont dit s'attendre en majorité à une baisse du taux de dépôt ou à une modification de son discours sur les perspectives d'évolution de la politique monétaire ("forward guidance") d'ici à la fin du mois de septembre.

En Allemagne, l'indice PMI manufacturier a atteint un pic de quatre mois à 45,0 mais n'en demeure pas moins en dessous du seuil de 50 qui sépare la contraction de la croissance. L'indice de juin est en outre inférieur à une première estimation qui le donnait à 45,4.

En Italie, le secteur affiche son neuvième mois consécutif de baisse de l'activité et en Espagne, la contraction a atteint son rythme le plus marqué depuis avril 2013.

La France se distingue avec un indice PMI manufacturier en hausse à 51,9 après 50,6 en mai et 52,0 en première estimation. Evoluant pour le deuxième mois consécutif au-dessus du seuil de 50, l'indice traduit la plus forte croissance de l'activité en neuf mois.

(Avec Myriam Rivet à Paris; Marc Angrand pour le service français)