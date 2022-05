Le secteur mondial des ETF obligataires devrait tripler pour atteindre 10 000 milliards de dollars d'ici 2030 - BlackRock

BlackRock a déclaré qu'il pensait que l'industrie mondiale des ETF obligataires était prête à atteindre 2 000 milliards de dollars en 2023, malgré des "conditions macroéconomiques difficiles".

Les obligations ont été mises sous pression cette année, les rendements des obligations d'État augmentant sur les principaux marchés, les banques centrales belliqueuses et l'inflation galopante ayant bouleversé la tendance à la baisse des taux d'intérêt observée depuis quatre décennies.

Les ETF à revenu fixe se sont avérés être un outil d'investissement résilient dans diverses conditions de marché, y compris des taux d'intérêt proches de zéro, des tensions sur le marché liées à une pandémie et des pressions inflationnistes, a déclaré BlackRock.

"L'industrie mondiale des ETF obligataires croît plus rapidement que nous l'avions prévu, propulsée par des tendances d'adoption auto-renforcées et durables de la part de nos clients pendant l'ère de la pandémie", a déclaré Carolyn Weinberg, responsable mondiale des produits pour les investissements en ETF et en indices chez BlackRock.