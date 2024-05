Le secteur privé non pétrolier égyptien a continué à se contracter en avril malgré un accord d'investissement de 35 milliards de dollars signé avec les Émirats arabes unis en février et un accord de 8 milliards de dollars avec le FMI en mars, selon une enquête réalisée mercredi.

L'indice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) pour l'Egypte a légèrement baissé à 47,4 en avril contre 47,6 en mars, restant sous le seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction pour un 41ème mois consécutif.

"L'activité commerciale a une fois de plus chuté de façon marquée, les entreprises commentant les conditions difficiles du marché, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de l'emploi", a déclaré S&P Global.

Le sous-indice de l'emploi est passé de 50,8 en mars à 49,7 en avril.

L'Égypte a signé un accord avec le Fonds monétaire international le 6 mars, avec un premier versement de 820 millions de dollars reçu en avril et un second versement de 820 millions de dollars attendu après un examen du FMI en juin.

En accordant ce soutien financier, le FMI a invoqué les chocs subis par l'économie égyptienne en raison de la crise dans la bande de Gaza voisine. L'Égypte a dévalué sa monnaie le 6 mars et augmenté ses taux d'intérêt de 600 points de base dans le cadre de cet accord.

Le sous-indice de la production est passé de 44,5 en mars à 44,8 en avril et l'indice des nouvelles commandes est passé de 45,0 à 45,5. Le climat des affaires s'est également amélioré, l'indice des prévisions de production passant de 52,2 en mars à 55,3 en avril.

"Le sentiment était à son plus haut niveau depuis six mois, reflétant les espoirs de stabilité des taux de change, de baisse des prix et de meilleure disponibilité des matériaux", a déclaré S&P Global.