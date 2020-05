Le secteur principal de la construction freiné par le coronavirus

Après un début d'année réussi, la conjoncture dans la construction est freinée par le coronavirus. Le confinement depuis la mi-mars a entraîné une baisse du chiffre d'affaires (-2%) et des commandes (-6%) sur l'ensemble du 1er trimestre 2020. Une enquête spéciale a montré que le chiffre d'affaires a reculé de 15% à l'échelle nationale pendant le confinement en mars et avril. En Suisse romande, il a même chuté de 40%. Au Tessin, les travaux de construction ont été complètement suspendus. Pendant le trimestre en cours, les mesures seront assouplies progressivement. Selon l'indice de la construction du Credit Suisse et de la SSE, la baisse attendue du chiffre d'affaires s'élève à environ 7%. Pour atténuer la récession, la SSE propose un plan en cinq points et demande les communes, les cantons et la Confédération d'accélérer les processus d'octroi de permis de construire et de faire avancer de nouveaux projets de construction.

Baisse attendue dans le bâtiment

Grâce aux bonnes conditions météorologiques en janvier et février, l'exercice 2020 a très bien démarré. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré le confinement général, ce qui a entraîné une chute du chiffre d'affaires et des commandes. Le chiffre d'affaires a reculé de 2% par rapport au même trimestre de l'année précédente et s'élève à environ 4 milliards de francs, ce qui s'explique par la mise en place du confinement depuis les deux dernières semaines du 1er trimestre 2020. La construction non-résidentielle a connu une chute particulièrement forte, soit de -13%, tandis que le logement a continué d'être orienté à la baisse (-8%).

Signes d'un ralentissement au deuxième trimestre

Une enquête spéciale menée par la SSE montre qu'à la mi-avril, le chiffre d'affaires du secteur principal de la construction a reculé de 15% et qu'un travailleur sur dix a été au chômage partiel. À la mi-mai, la situation s'est légèrement améliorée: la baisse du chiffre d'affaires ne s'élève plus qu'à 10% et la part de la main-d'œuvre mise au chômage partiel n'est plus que de 5%. Tandis que le 1er trimestre n'a été que légèrement affecté par le confinement (soit 2 des 12 semaines), les effets de cette mesure se feront sentir sur l'ensemble du 2e trimestre.

L'indice de la construction du Credit Suisse et de la SSE table sur une baisse du chiffre d'affaires de 6,7% pour atteindre 5,1 milliards de francs au 2e trimestre 2020. Selon les prévisions, la construction non-résidentielle sera le plus durement touchée (-17%). La productivité sur les chantiers sera également orientée à la baisse en raison de la perte d'efficacité liée au respect des mesures de protection. Le logement (-5%) et le génie civil (-7%) ne pourront pas non plus échapper à cette tendance.

Plan en cinq points pour soutenir l'économie et la société

Avec un plan en cinq points, la SSE a lancé un appel aux communes, aux cantons et à la Confédération d'intensifier les travaux notamment dans la planification de projets, dans l'octroi des permis de construire, dans l'adjudication de marchés et dans la réalisation de projets. C'est un élément clé pour atténuer la récession. En effet, les commandes des maîtres d'ouvrage publics ont diminué de 9%. Selon la SSE, ces chiffres sont alarmants. L'appel lancé aux maîtres d'ouvrage publics de mettre en œuvre le plan en cinq points est plus actuel que jamais.



