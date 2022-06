Le secteur russe des services se contracte à nouveau en mai en raison de la faiblesse de la demande - PMI

Le chiffre principal de l'indice de l'activité commerciale a grimpé à 48,5 en mai contre 44,5 en avril, mais est resté sous la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

"La chute de la production a reflété la faiblesse des conditions de la demande intérieure et extérieure, les entrées totales de nouveaux travaux et de nouvelles affaires d'exportation ayant fortement diminué", a déclaré S&P Global dans un communiqué.

L'économie russe est sous forte pression suite à l'imposition de sanctions occidentales en réponse à la décision de Moscou d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février. Certains économistes prévoient que le pays pourrait connaître sa pire récession en plus de deux décennies en 2022.

Les entreprises de services ont cité la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs russes comme l'un des principaux moteurs de la chute des affaires au cours du mois.

Avec l'assèchement des nouvelles commandes, le niveau des affaires en cours a chuté à son rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie de coronavirus en avril 2020 et les entreprises ont continué à licencier du personnel.

Malgré le recul de l'activité, l'atténuation des pressions inflationnistes et l'espoir d'une amélioration des conditions au cours de l'année à venir ont poussé la confiance des entreprises du secteur à son plus haut niveau depuis six mois, selon S&P Global.

Une enquête sœur a montré en début de semaine que l'activité manufacturière russe a progressé en mai après trois mois de contraction et que les pressions sur les prix se sont nettement atténuées, mais que les sanctions ont continué à entamer la demande des clients.