Le secteur secondaire a retrouvé en 2021 sa forme d'avant-crise

Zurich (awp) - Les effets de la pandémie de coronavirus se sont complètement estompés l'année dernière pour l'industrie et la construction suisses. Après un exercice 2020 plombé par l'éclatement de la crise sanitaire, le secteur secondaire a plus que compensé en 2021 les pertes liées au Covid-19.

La production a ainsi augmenté de 7,9%, tandis que les chiffres d'affaires du secteur ont crû de 8,9%, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). A titre de comparaison, des tassements respectifs de 2,8% et 4,7% avaient été enregistrés en 2020.

Dans le détail, l'industrie a enregistré une hausse de 9,2% (-3,3% en 2020) de sa production et de 10,1% (-5,8%) de ses chiffres d'affaires. Pour la construction, les progressions sont plus ténues, soit respectivement de 1,2% et de 3,7%, après un exercice 2020 marqué par la stagnation des affaires.

Le quatrième trimestre s'est encore montré favorable pour le secteur secondaire, qui a affiché une augmentation en rythme annuel de la production de 6,2% et une croissance des ventes de 8,3%.

La production industrielle a gonflé de 7,3% au dernier partiel, dont 4,3% en octobre, 9,3% en novembre et 7,3% en décembre, précise le communiqué. La poussée est plus forte en matière de chiffres d'affaires, qui ont bondi de 9,3%, au bénéfice notamment d'une envolée de 11% en novembre (+7,2% en octobre et +9,0 en décembre).

Du côté de la construction, la production a fait du surplace (+0,2%), tirée vers le bas par le bâtiment (-3,5%) et le génie civil (-3,6%) mais soutenue par les travaux de construction spécialisés (+2,7%). Les ventes affichent une hausse de 4,6% sur le trimestre, une nouvelle fois grâce aux travaux de construction spécialisés (+6,4%) et malgré une baisse dans le génie civil (-1,1%).

