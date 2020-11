Le secteur technologique devrait bénéficier d'un Congrès divisé, souligne Natixis IM 0 04/11/2020 | 12:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Cela dit tempère-t-elle, si nous restons proches du statu quo, nous pourrions obtenir des mesures de relance plus rapidement, même si le chiffre serait plus faible (plus proche des 1 500 milliards de dollars, voire moins). Il est également peu probable que la grande poussée en matière d'infrastructures se produise. En revanche, les hausses d'impôts sont aussi moins probables, ainsi que le renforcement de la régulation.



Pour Esty Dwek, la réaction la plus importante à ce jour a été celle des bons du Trésor américain, avec des rendements qui ont atteint un sommet de 0,94 % avant de retomber sous la barre des 0,80 % lorsque la vague bleue a été réévaluée. Nous avons également assisté à une forte hausse des actions technologiques, les futures du Nasdaq étant en hausse, ce qui a même entraîné l'arrêt du trading, car le statu quo maintiendrait les mêmes conditions récentes de surperformance pour le secteur, souligne la responsable des stratégies de marché chez Natixis IM.



Dans l'ensemble observe-t-elle, les marchés des actions sont en hausse, bien que les futures européens soient mitigés, car ils espéraient un coup de pouce de la part de Biden pour stimuler la relance. Néanmoins, la diminution des risques de confinement, de réglementation et de l'augmentation des impôts sont positives pour les marchés, car nous savons que nous allons bénéficier d'une forme de stimulation fiscale, explique-t-elle.



Selon Esty Dwek, si Trump gagne, les préoccupations concernant les relations entre les États-Unis et la Chine reviendront au premier plan et nous voyons le yuan s'affaiblir par anticipation, avec un dollar américain en hausse.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Bien que nous n'ayons pas le résultat final, certaines choses semblent claires, écrit ce matin Esty Dwek, head of Global Market Strategy chez Natixis IM. Sans une " Vague Bleue " (si le Sénat reste républicain), les perspectives de dépenses budgétaires massives en 2021 s'assombrissent. Avec un Congrès divisé, même si Biden gagne, il ne pourra pas dépenser comme il le souhaite, indique la professionnelle.Cela dit tempère-t-elle,si nous restons proches du statu quo, nous pourrions obtenir des mesures de relance plus rapidement, même si le chiffre serait plus faible (plus proche des 1 500 milliards de dollars, voire moins). Il est également peu probable que la grande poussée en matière d'infrastructures se produise. En revanche, les hausses d'impôts sont aussi moins probables, ainsi que le renforcement de la régulation.Pour Esty Dwek, la réaction la plus importante à ce jour a été celle des bons du Trésor américain, avec des rendements qui ont atteint un sommet de 0,94 % avant de retomber sous la barre des 0,80 % lorsque la vague bleue a été réévaluée. Nous avons également assisté à une forte hausse des actions technologiques, les futures du Nasdaq étant en hausse, ce qui a même entraîné l'arrêt du trading, car le statu quo maintiendrait les mêmes conditions récentes de surperformance pour le secteur, souligne la responsable des stratégies de marché chez Natixis IM.Dans l'ensemble observe-t-elle, les marchés des actions sont en hausse, bien que les futures européens soient mitigés, car ils espéraient un coup de pouce de la part de Biden pour stimuler la relance. Néanmoins, la diminution des risques de confinement, de réglementation et de l'augmentation des impôts sont positives pour les marchés, car nous savons que nous allons bénéficier d'une forme de stimulation fiscale, explique-t-elle.Selon Esty Dwek, si Trump gagne, les préoccupations concernant les relations entre les États-Unis et la Chine reviendront au premier plan et nous voyons le yuan s'affaiblir par anticipation, avec un dollar américain en hausse.

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue