Zurich (awp) - Le secteur des services en Suisse a connu un mois de mars peu favorable dans sa globalité, ses chiffres d'affaires cumulés ayant reculé de 8,0% sur un an. Le commerce de gros a pesé sur l'évolution des recettes, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La section "Commerce" a ainsi subi une chute de 17,0% de ses ventes en mars, alors que "Transports et entreposage" a dû composer avec un tassement de 8,1%, précise le communiqué.

La tendance est inverse pour "Programmation, conseil et autres activités informatiques", dont les chiffres d'affaires ont bondi d'un tiers (+33,5%), mais également pour "Activités immobilières" - qui profité d'une croissance de 11,7% - et pour "Activités spécialisées, scientifiques et techniques" (+14,7%).

Du côté de l'hébergement et de la restauration, les statisticiens fédéraux ont constaté une progression des recettes de 6,0%. La section "Activités de services administratifs et de soutien" a augmenté ses ventes de 10,5%. La hausse la plus importante est à mettre au crédit de "Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes", dont les chiffres d'affaires se sont envolés de plus de moitié (+50,5%).

