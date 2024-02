Genève (awp) - Les chiffres d'affaires dans le secteur des services en Suisse ont reculé de 9,9% en novembre en comparaison annuelle et corrigés de l'effet des jours ouvrables. Cette baisse est essentiellement attribuée au commerce de gros, écrit l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans un communiqué.

Les recettes du commerce ont plongé de 15,3% sur un an, selon ces chiffres provisoires. Les prestataires actifs dans les services administratifs et de soutien accusent une baisse de 3,9%, tout comme ceux de la section information et communication, de 1,3%. L'immobilier a légèrement reculé 0,3%, tandis que les entreprises du transport et de l'entreposage ont profité d'une certaine sabilité (-0,1%).

A l'autre bout du tableau, les agences de voyage et services aux voyageurs profitent toujours d'un rebond avec une hausse de 8,5% de leurs recettes, alors que les restarateurs et hôteliers ont un taux de croissance de 0,5%. Les activités spécialisées, scientifiques ou techniques ont progressé, elles, de 4,7%.

rr/jh