Le séisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait sept morts - police

Un premier tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé la vallée de Markham à 9 h 46 dimanche, suivi d'un tremblement de terre de magnitude 5,0 à 70 km (45 miles) au nord une heure plus tard, a déclaré le commissaire de police David Manning dans un communiqué lundi.

Les deux séismes ont été signalés à une profondeur de 90 km et 101 km sous terre, a-t-il précisé.

Des dommages importants aux bâtiments et aux routes et des glissements de terrain ont été signalés dans les provinces de Morobe, Eastern Highlands et Madang, a-t-il ajouté.

"Malheureusement, la mort de sept personnes a été confirmée à la suite de ces glissements de terrain. Trois dans le district de Kabwum et trois dans la ville de Wau, dans la province de Morobe, et une dans la côte de Rai, dans la province de Madang", a-t-il déclaré.

"Il s'agissait d'un séisme important, mais il s'est produit en profondeur, sous le niveau du sol, ce qui signifie que les dégâts ont été moindres que si l'épicentre avait été plus proche de la surface", a-t-il ajouté.

La compagnie d'aviation Manolos Aviation a organisé des évacuations médicales depuis le village de Kombul dans le district de Kabwum.

"La moitié de la montagne a disparu", a déclaré le responsable des relations publiques de Manolos Aviation, Erebiri Zurenuoc, qui était sur les lieux à Kombul.

Un centre de commandement national a été mis en place par le gouvernement, et une ligne d'assistance téléphonique COVID-19 a été réaffectée pour que le public puisse proposer des informations sur les dommages causés par le tremblement de terre.

Le réseau électrique régional, les câbles Internet, les routes et les autoroutes ont été endommagés, a déclaré M. Manning.

Dans la province des Eastern Highlands, l'université de Goroka a été endommagée et des étudiants ont été blessés, a-t-il ajouté. Les ingénieurs évaluent les dommages causés au barrage de Yonki qui a provoqué des coupures de courant.

Dans la province de Madang, il y a eu de multiples blessés alors que des bâtiments et des maisons ont été endommagés, et un décès a été signalé sur la côte de Rai, a-t-il déclaré.

Il a mis en garde contre un risque important de répliques sismiques.