Le sénateur américain Fetterman reste sur la voie de la guérison, selon son bureau

Plus tôt en février, Fetterman s'est inscrit dans un hôpital de la région de Washington pour y être traité pour dépression clinique. Il avait subi une attaque quasi fatale quelques mois avant sa victoire électorale.

"John se porte bien, travaille avec les merveilleux médecins, et reste sur la voie de la guérison", a déclaré le directeur de la communication de Fetterman, Joe Calvello.

"Il rend visite à son personnel et à sa famille tous les jours, et son personnel le tient au courant des affaires et des nouvelles du Sénat", a déclaré M. Calvello, ajoutant que le rétablissement complet du sénateur allait prendre des semaines.

Connu pour son grand cadre tatoué, sa barbichette et son penchant pour les hoodies et les shorts, Fetterman a acquis un profil national pour ses positions progressistes. L'ancien lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie a largement battu le médecin vedette républicain Mehmet Oz lors des élections de mi-mandat de novembre pour remplacer l'ancien sénateur républicain Pat Toomey, qui s'est retiré.

Fetterman a subi un accident vasculaire cérébral en mai dernier, reconnaissant par la suite qu'il avait "failli mourir", et a dû faire face à des difficultés pour s'adapter à la vie au Sénat pendant sa convalescence.

Depuis l'accident vasculaire cérébral, il souffre de problèmes persistants dans sa capacité à parler et à traiter la parole qu'il entend. Par conséquent, il utilise des moniteurs qui assurent la transcription de l'audio en texte, selon un rapport du New York Times publié plus tôt en février.

Fetterman a été brièvement hospitalisé au début du mois après s'être senti étourdi, bien que les médecins aient déterminé qu'il n'avait pas subi de nouvel AVC.