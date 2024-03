Le sénateur américain Lindsey Graham a déclaré lundi, après avoir rencontré le président ukrainien, qu'il était convaincu qu'un programme d'aide bloqué au Congrès américain serait bientôt approuvé, mais il a demandé que l'aide prenne la forme d'un prêt à faible taux d'intérêt, auquel il serait possible de renoncer.

M. Graham a déclaré qu'il était tout à fait favorable à l'extension de l'aide, mais a expliqué aux Ukrainiens qu'ils devaient tenir compte des problèmes intérieurs des États-Unis qui pèsent sur la législation, notamment en ce qui concerne la sécurité des frontières.

M. Graham et d'autres républicains ont soutenu la notion de prêts plutôt que de subventions pour les alliés des États-Unis afin de rendre les dépenses plus durables et plus populaires, un plan adopté par l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain probable à l'élection présidentielle de 2024.

"Si vous voulez une aide à l'Ukraine, vous feriez mieux de commencer à parler au contribuable américain. Vous feriez mieux de commencer à leur parler de ce qui se passe. Trente-quatre mille milliards de dollars de dette", a déclaré M. Graham lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président Volodymyr Zelenskiy.

"Pouvons-nous accorder un prêt sans intérêt ? Oui. L'Ukraine peut-elle l'absorber ? Oui. Je pense que le président Zelenskiy accueillerait favorablement les armes, quelle que soit la manière dont nous pourrions les lui faire parvenir".

Le président Joe Biden a demandé au Congrès de soutenir un projet de loi qui fournirait une aide supplémentaire de 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Ce projet a été adopté par le Sénat, dirigé par les démocrates, mais il ne pourra devenir une loi que s'il est adopté par la Chambre des représentants, dirigée par les républicains.

Les dirigeants de la chambre basse, qui ont jusqu'à présent refusé d'autoriser un vote, sont de proches alliés de M. Trump.

Dans son allocution vidéo nocturne, M. Zelenskiy a indiqué qu'il avait informé M. Graham de la situation sur le champ de bataille, où les forces russes ont réalisé quelques gains récents, mais où les lignes de front n'ont guère changé depuis plusieurs mois.

M. Zelenskiy n'a pas fait référence au programme d'aide ou à la proposition de prêt, mais il a indiqué que les deux hommes avaient discuté de la poursuite de la coopération et du soutien à l'Ukraine. Toutes nos actions doivent être clairvoyantes, de grande envergure et aussi efficaces que possible pour permettre aux nations libres de continuer à vivre dans la liberté et la sécurité".

M. Graham, républicain de Caroline du Sud, s'est dit "plus optimiste que jamais" quant à l'approbation du paquet par la Chambre des représentants.

Selon lui, 70 % des républicains du Sénat comprennent la nécessité d'aider l'Ukraine, tout comme un nombre similaire de républicains de la Chambre des représentants.

"Mais nous avons une frontière brisée chez nous. Lorsque je me rends en Caroline du Sud, ils me disent : "Vous voulez aider l'Ukraine ? Qu'en est-il de notre propre frontière ? "En tant que dirigeants politiques, nous devons aussi nous occuper de notre propre population.

Un prêt sans intérêt et renonçable, a-t-il ajouté, "a beaucoup de sens". M. Graham a déclaré qu'il en avait parlé au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avant son voyage, "et j'espère que cela fera partie du paquet de mesures qui sera adopté par la Chambre dans les prochains jours, et non dans les prochaines semaines".