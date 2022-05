Le sénateur américain Murphy implore les législateurs d'agir sur les armes à feu après le massacre d'une école au Texas

Murphy, qui avant son élection au Sénat représentait le district du Congrès du Connecticut où un tireur a tué 26 jeunes enfants et des éducateurs à l'école primaire Sandy Hook en 2012, a exhorté ses collègues à élaborer une législation pour limiter la prolifération des armes à feu.

"Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens ici pensent que nous sommes impuissants", a déclaré Murphy aux journalistes après un discours enflammé au sol. "Ce n'est tout simplement pas une coïncidence que nous soyons la nation la plus meurtrière du monde et que nous ayons les lois les plus souples sur les armes à feu. Vous savez, les armes à feu coulent dans ce pays comme de l'eau. Et c'est pourquoi nous avons fusillade de masse après fusillade de masse".

Les précédents efforts pour faire passer de nouvelles restrictions fédérales sur les armes à feu ont échoué après la fusillade de Sandy Hook, une attaque en 2017 contre des membres républicains du Congrès s'entraînant au baseball, et une attaque il y a tout juste 10 jours dans une épicerie de Buffalo (New York).

De nombreux législateurs républicains, qui s'opposent généralement à de nouvelles restrictions sur la possession d'armes à feu, ont fait valoir, à la suite des attaques passées, que les États-Unis devaient faire davantage pour mettre fin aux maladies mentales, qui peuvent animer certains tireurs.

"Épargnez-moi les conneries sur la maladie mentale", a déclaré M. Murphy, anticipant cette réponse au massacre de mardi, qui a tué un enseignant ainsi que 14 élèves. "Nous n'avons pas plus de maladie mentale que n'importe quel autre pays du monde. Vous ne pouvez pas expliquer cela par le prisme de la maladie mentale parce que nous ne sommes pas une aberration en matière de maladie mentale. ... Nous sommes une aberration en ce qui concerne l'accès aux armes à feu et la capacité des criminels et des personnes très malades à se procurer des armes à feu. C'est ce qui rend l'Amérique différente."

Dans les semaines à venir, la Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer sur une affaire qui pourrait élargir considérablement le droit de porter des armes de poing dissimulées, dans le cadre d'une contestation d'une loi de l'État de New York qui, selon les opposants, viole le droit de garder et de porter des armes prévu par le deuxième amendement de la Constitution américaine.

Murphy a déclaré qu'il serait heureux de travailler sur une solution bipartisane, en disant qu'un projet de loi devait "montrer des progrès" et ne pas nécessairement être une solution législative parfaite.

Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré que les législateurs devaient se pencher sur des "mesures raisonnables" pour réduire les menaces pesant sur les communautés.

"Je suis heureux d'examiner n'importe quoi tant que cela ne prive personne des droits des citoyens respectueux de la loi", a-t-il déclaré aux journalistes.