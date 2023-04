Le sénateur américain républicain Tim Scott prévoit de lancer un comité exploratoire présidentiel mercredi, une étape clé en vue d'une candidature à la présidence en 2024, a rapporté mardi en fin de journée le journal The Post and Courier de Caroline du Sud, citant des sources.

S'il se présentait, M. Scott défierait l'ancien président Donald Trump, qui a lancé sa campagne en novembre et est récemment devenu le premier ancien président américain à être inculpé pénalement par un grand jury.

Mercredi, M. Scott se rendra dans l'Iowa, l'État le plus avancé dans le processus de désignation des candidats républicains à l'élection présidentielle. Il se rendra ensuite dans le New Hampshire jeudi, avant de revenir dans son État d'origine, la Caroline du Sud, vendredi, à l'occasion d'un sommet local à Charleston, selon le journal.

Seul républicain noir au Sénat des États-Unis, M. Scott, 57 ans, a joué un rôle de premier plan dans les efforts de réforme de la police et s'est souvent exprimé sur les questions raciales.

Pendant sa présidence, il a souvent critiqué M. Trump pour ses propos racistes et a bloqué plusieurs de ses candidats à la magistrature pour de telles raisons. En temps utile, Scott a accusé les démocrates d'exploiter les tensions raciales à des fins partisanes.

M. Scott a déclaré avoir été victime de préjugés raciaux mais a insisté, comme il l'a dit dans un discours prononcé en 2021, sur le fait que "l'Amérique n'est pas un pays raciste".

Parmi les républicains qui ont officiellement lancé leur campagne pour l'investiture du parti en 2024 figurent l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, l'investisseur militant Vivek Ramaswamy et l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancien vice-président Mike Pence devraient également se joindre à la course, bien qu'aucun des deux n'ait annoncé sa candidature. Les sondages montrent que M. DeSantis est le plus proche rival de M. Trump pour l'investiture républicaine.