Le sénateur américain J.D. Vance a demandé jeudi à U.S. Steel d'exclure un acheteur étranger, signe que la guerre d'enchères qui s'annonce pour ce producteur d'acier emblématique pourrait se heurter à des vents contraires sur le plan politique.

M. Vance, un républicain, a déclaré que les acheteurs américains potentiels de l'entreprise basée à Pittsburgh devraient avoir la priorité parce que la production nationale d'acier est un aspect important de la sécurité nationale.

"Je vous demande de prendre en compte les effets de toute décision sur la base industrielle et la sécurité nationale des États-Unis et d'insister pour que vous rejetiez toute offre d'acquisition de U.S. Steel ou de ses actifs par une entité étrangère", a écrit M. Vance dans une lettre adressée au PDG de U.S. Steel, David Burritt, et au président du conseil d'administration, David Sutherland.

U.S. Steel a déclaré qu'elle n'avait pas de réponse immédiate, mais qu'elle en donnerait une plus tard.

L'entreprise, évaluée à 6,8 milliards de dollars, affirme avoir reçu des offres d'acquisition d'autres acteurs du secteur, dont Cleveland-Cliffs et Esmark. Reuters a rapporté mercredi qu'ArcelorMittal, basé au Luxembourg, étudiait également une offre potentielle pour la société.

M. Vance représente l'Ohio, où Cleveland-Cliffs est basée.

Josh Spoores, analyste du secteur, a déclaré que la lettre de M. Vance n'aurait probablement pas d'incidence sur la prise de décision de U.S. Steel.

Il semble qu'il s'agisse d'une manœuvre politique de quelqu'un qui cherche à se faire un nom plus que d'un quelconque intérêt pour la sécurité nationale", a déclaré M. Spoores, analyste principal au CRU Group.

Le syndicat des métallurgistes unis est également intervenu, déclarant qu'il ne soutiendrait aucun acheteur autre que Cleveland-Cliffs.

L'appui du syndicat est important car sa convention collective avec U.S. Steel en fait une partie prenante dans les négociations de rachat, même si, selon l'entreprise, il dispose d'un droit de veto.

M. Vance a été élu au Sénat en 2022 après avoir obtenu le soutien de l'ancien président Donald Trump, un républicain qui s'est également prononcé en faveur d'une augmentation de la production nationale d'acier. M. Vance s'est fait connaître pour la première fois en tant qu'auteur des mémoires "Hillbilly Elegy" (2016).