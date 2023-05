Le sénateur américain le plus influent et Joe Biden s'efforcent de résoudre le problème de l'interdiction des puces Micron par la Chine - déclaration

Le principal démocrate du Sénat américain a déclaré mardi que l'administration du président Joe Biden et lui-même s'efforçaient d'impliquer leurs alliés et l'ensemble de la communauté des affaires dans la lutte contre les restrictions imposées par la Chine aux puces mémoires fabriquées par la société américaine Micron Technology Inc.

"L'action annoncée par le gouvernement chinois à l'encontre de Micron n'est pas fondée sur des faits et constitue une utilisation troublante de la coercition économique à l'encontre des États-Unis", a déclaré le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, dans un communiqué. "Je travaille en étroite collaboration avec l'administration Biden pour faire comprendre au gouvernement chinois que ce type de comportement est inacceptable et improductif.