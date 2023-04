Le chef de file des républicains du Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré jeudi qu'il retournerait au Sénat la semaine prochaine, plus d'un mois après avoir été mis sur la touche à la suite d'une mauvaise chute et alors que les négociations sur le plafond de la dette nationale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, passent à la vitesse supérieure.

Le républicain du Kentucky, âgé de 81 ans, qui est le plus ancien chef du parti au Sénat, a trébuché lors d'un dîner à Washington le 8 mars et a été admis à l'hôpital pour y soigner une commotion cérébrale. Il a également souffert d'une fracture mineure des côtes et a été transféré dans un centre de rééducation.

"J'ai hâte de retourner au Sénat lundi. Nous avons des dossiers importants à traiter et de grands combats à gagner pour les habitants du Kentucky et le peuple américain", a déclaré M. McConnell sur Twitter.

M. McConnell était l'un des trois parlementaires mis sur la touche au Sénat, que les démocrates contrôlent à une courte majorité (51-49).

Une absence plus prolongée aurait pu poser un problème au Congrès, en un temps utile où les parlementaires doivent agir pour relever le plafond de la dette du gouvernement fédéral afin d'éviter un tout premier défaut de paiement des États-Unis qui pourrait paralyser l'économie américaine et mondiale.

Alors que les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants sont dans une impasse politique avec le président Joe Biden, M. McConnell est considéré comme un vétéran du pouvoir capable de forger un accord pour éviter la crise.

Le sénateur démocrate John Fetterman, qui a été hospitalisé pour dépression au début de l'année alors qu'il se remettait d'une attaque cérébrale, devrait également reprendre le travail lundi.

La sénatrice démocrate Feinstein, âgée de 89 ans, se remet d'une crise de zona, alors que ses collègues démocrates réclament sa démission. Mercredi, Mme Feinstein a déclaré que son retour au Sénat était retardé et qu'elle se retirerait temporairement de la commission judiciaire du Sénat.