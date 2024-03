Le moral des consommateurs sud-coréens a fortement chuté en mars en raison des inquiétudes croissantes liées à l'augmentation des prix des produits alimentaires, selon une enquête de la banque centrale mardi, alors que l'inflation qui frappe la table devient un enjeu politique majeur lors des élections du mois prochain.

L'indice du sentiment des consommateurs est tombé à 100,7 en mars, contre 101,9 en février, affichant la plus forte baisse mensuelle depuis octobre, selon l'enquête mensuelle de la Banque de Corée auprès des consommateurs.

Les prévisions d'inflation des consommateurs pour les 12 prochains mois ont augmenté pour la première fois en cinq mois, passant de 3,0 % à 3,2 %, selon l'enquête, les deux tiers des personnes interrogées estimant que les prix des produits entraîneraient l'inflation.

Les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les prix des produits entraîneraient l'inflation. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 51,5 % qui avaient répondu à la même question le mois précédent.

L'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud s'est accélérée en février, après trois mois de ralentissement, en raison des pressions exercées sur l'offre, principalement par la hausse des prix agricoles.

Les experts ont attribué la hausse des prix des produits agricoles en partie au mauvais temps, mais le Parti démocratique (PD), parti d'opposition, a accusé le gouvernement du président Yoon Suk Yeol de mal gérer l'économie.

"L'économie s'effondre et les prix montent en flèche", a déclaré Lee Jae-myung, chef du parti démocratique, lors d'un meeting de campagne organisé dimanche sur un grand marché de produits agricoles.

Les Sud-Coréens se rendent aux urnes pour élire les 300 membres du parlement et le parti conservateur People Power de M. Yoon doit mener une lutte acharnée pour récupérer la majorité détenue actuellement par l'opposition.

L'inflation des prix à la consommation a fait la une des journaux après que Mme Yoon se soit rendue dans un supermarché la semaine dernière et ait acheté un paquet d'oignons verts en déclarant : "Je dirais que 875 wons (0,65 dollar) est un prix raisonnable", ignorant apparemment que l'article était en vente et qu'il faisait l'objet d'une importante subvention gouvernementale.

Les membres du parti d'opposition et les associations de consommateurs ont reproché à Mme Yoon d'être déconnectée de la réalité, alors que le même produit est normalement vendu à plus de 4 000 wons.

La semaine dernière, après que Mme Yoon a ordonné des "mesures extraordinaires" pour maîtriser l'inflation du panier de la ménagère, le gouvernement a débloqué 150 milliards de wons pour injecter des subventions et augmenter l'offre par le biais d'importations directes.

Il a également annoncé qu'il abaisserait temporairement les droits de douane sur les produits agricoles importés.

Ces derniers jours, des Sud-Coréens ont été vus se précipiter dans les grandes épiceries et faire la queue pour acheter des pommes et des oignons verts fournis à des prix plus bas grâce aux subventions du gouvernement, ont rapporté les médias locaux. (1 $ = 1 337,3800 wons) (Reportage de Jihoon Lee, Rédaction Michael Perry et Jack Kim)