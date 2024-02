Le sentiment des exportateurs allemands s'est amélioré en février, bien que seuls quelques secteurs s'attendent à une augmentation des exportations, selon une enquête de l'institut économique Ifo publiée lundi.

L'indicateur des prévisions d'exportation de l'institut est passé à moins 7,0 points en février, contre moins 8,5 points en janvier.

"L'industrie exportatrice allemande ne profite guère du développement économique mondial", a déclaré Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo, ajoutant qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration.

Alors que l'industrie alimentaire et les fabricants de verre et de céramique continuent de prévoir une croissance des exportations, les attentes en matière de construction mécanique sont tombées à leur plus bas niveau depuis juin 2020. La faiblesse des exportations continue également de toucher les constructeurs automobiles et le secteur de la métallurgie, selon l'étude.

Les exportations allemandes dans leur ensemble ont chuté de 1,4 % en 2023 en raison de l'économie mondiale qui gémit sous de nombreux fardeaux, causés par une inflation élevée, des taux d'intérêt accrus et des crises internationales.