Le moral des petites et moyennes entreprises allemandes, durement touchées par des augmentations massives des coûts, une faible demande et des taux d'intérêt élevés, est de nouveau proche des niveaux les plus bas de la pandémie, selon une enquête réalisée jeudi.

Une étude réalisée par l'agence de crédit Creditreform a montré que le moral des entreprises du "Mittelstand", qui forment l'épine dorsale de l'économie allemande, est redevenu négatif pour la première fois depuis 2020, signe d'une contraction de la production économique.

L'indice est tombé à -1,2 point en 2023, selon Creditreform, qui a interrogé quelque 1 200 entreprises. La seule autre fois où le sentiment a été plus bas au cours des 10 dernières années a été en 2020, à -5,7.

En raison de la forte hausse des coûts de financement et de la morosité de la situation économique, la volonté d'investir de ces entreprises s'est également effondrée, selon Creditreform.

La part des entreprises prévoyant des investissements est tombée à 38,4 %, contre 46,2 % l'année dernière, soit le niveau le plus bas depuis près de 20 ans.

"Même si l'économie allemande ne se contracte plus l'année prochaine, comme prévu, l'impact de la crise reste considérable et aura des conséquences dans les mois à venir, a déclaré Patrik-Ludwig Hantzsch, directeur de la recherche économique de Creditreform.

"Nous pensons donc que les chiffres de l'insolvabilité vont augmenter", a-t-il ajouté.