Le sentiment économique de la zone euro chute fortement alors que les prévisions d'inflation augmentent

L'indice mensuel du sentiment économique de la Commission européenne a chuté à 93,7 points en septembre, contre un indice révisé à la baisse de 97,3 en août, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 95,0.

La confiance a chuté dans tous les secteurs économiques, y compris l'industrie, les services, le commerce de détail et parmi les consommateurs, ont montré les données de la Commission, dans un contexte de hausse des prévisions d'inflation dans tous les secteurs.

La chute du sentiment a été la plus prononcée chez les fabricants et les consommateurs, les responsables de l'industrie ayant revu à la baisse leurs attentes concernant la production et les exportations futures.

La confiance des ménages est passée de -25,0 à -28,8 points, les consommateurs s'attendant à une dégradation de leur situation financière au cours des prochains mois et prévoyant de réduire leurs projets d'achats importants.

Les prévisions d'inflation ont augmenté dans tous les secteurs interrogés après avoir baissé au cours des mois précédents, malgré la promesse de la Banque centrale européenne de lutter contre la spirale des prix par de multiples augmentations des taux d'intérêt.