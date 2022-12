Le service de la dette exerce une pression accrue sur les revenus de l'Ouganda - cenbank

Dans un rapport sur la performance de l'économie, la Banque centrale de l'Ouganda a déclaré que le coût croissant des remboursements de la dette signifiait qu'il y avait de plus en plus de "pressions sur les liquidités des recettes intérieures pour financer les engagements de la dette intérieure au détriment d'autres postes budgétaires prioritaires".

La banque a déclaré que les remboursements de la dette extérieure, qui devraient atteindre 1,3 milliard de dollars par an d'ici la fin de cet exercice financier, "restent une contrainte majeure sur les réserves internationales."

La dette totale du pays s'élève à environ 21 milliards de dollars, et devrait atteindre 53 % du produit intérieur brut avant de s'alléger d'ici l'exercice 2024/25 (juillet-juin).

Ces dernières années, l'Ouganda a contracté des dettes de plus en plus importantes pour financer l'énergie, les transports et d'autres infrastructures, les responsables misant sur les recettes pétrolières attendues pour apurer la dette.

Mais les critiques de l'opposition et même la banque centrale ont déjà averti que l'augmentation de la dette finance la prodigalité des fonctionnaires tout en détournant une quantité croissante de fonds vers le service de la dette au lieu des priorités essentielles.

Les responsables du ministère des finances affirment cependant que la dette du gouvernement reste gérable et que le crédit est utilisé pour financer les infrastructures essentielles nécessaires pour stimuler la croissance.

La banque a maintenu ses prévisions de croissance économique entre 5 % et 5,3 % pour l'année fiscale se terminant fin juin.