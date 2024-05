Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a revu à la baisse ses prévisions de rendement pour le blé tendre et le colza de cette année, tout en augmentant ses prévisions pour l'orge et le maïs, les bonnes perspectives en Espagne et au Portugal contrastant avec les conditions défavorables dans le reste du monde.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

L'UE est collectivement l'un des plus grands producteurs de cultures au monde et est un exportateur important de blé et d'orge ainsi qu'un importateur majeur de maïs et d'oléagineux.

Les conditions météorologiques difficiles en Russie, principal exportateur de blé, ont perturbé les marchés céréaliers au cours des dernières semaines, faisant grimper les prix européens à leur plus haut niveau depuis un an, et augmentant la sensibilité à d'éventuels revers de récolte dans d'autres zones de production importantes.

CITATIONS CLÉS

"Les prévisions de rendement pour les cultures d'hiver se sont encore améliorées pour l'Espagne et le Portugal, mais ont été réduites pour l'Italie et plusieurs pays d'Europe occidentale", a déclaré le MARS dans un rapport mensuel.

"Les conditions humides dans de vastes régions d'Europe occidentale, ainsi qu'au Danemark et dans le nord de l'Italie, ont entraîné un engorgement, une forte pression des ravageurs et/ou des retards dans les semis, avec des effets potentiellement négatifs sur les rendements des cultures.

PAR LES CHIFFRES

MARS a réduit ses prévisions pour le rendement moyen du blé tendre dans l'UE cette année à 5,92 tonnes métriques par hectare (t/ha) par rapport aux 5,93 t/ha prévus en avril, et a abaissé ses prévisions pour le rendement du colza en 2024 à 3,21 t/ha par rapport aux 3,26 t/ha prévus le mois dernier.

Pour l'orge, le rendement global prévu pour l'UE, comprenant l'orge d'hiver et l'orge de printemps, est passé de 5,11 t/ha à 5,13 t/ha, tandis que le rendement prévu pour le maïs grain de l'UE a été relevé de 7,57 t/ha à 7,59 t/ha.

En ce qui concerne la betterave sucrière, le rendement de l'UE devrait s'établir à 75,4 t/ha, contre 75,5 t/ha prévus en avril.

Toutes les prévisions de rendement sont restées supérieures au niveau moyen des cinq dernières années, a déclaré le MARS.

CONTEXTE

L'Espagne se remet d'une grave sécheresse et devrait voir sa production céréalière rebondir fortement. Mais les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-ouest de l'Europe ont réduit les semis et entravé le développement des plantes, y compris en France, premier producteur de céréales de l'UE. (Reportage de Gus Trompiz ; Rédaction de Mark Potter)