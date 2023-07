Le United States Postal Service (USPS) augmente le prix des timbres de première classe de 63 à 66 cents à compter de dimanche.

Il s'agit de la dernière hausse d'une série d'augmentations de prix visant à compenser les pressions inflationnistes et la baisse des volumes de courrier de première classe. En janvier, USPS a augmenté le prix des timbres de 60 à 63 cents. Dimanche, le service postal a augmenté les prix du courrier de première classe de 5,4 % après que la Commission de régulation postale a donné son accord.

Les prix des timbres ont augmenté de 32% depuis le début de 2019, lorsqu'ils sont passés de 50 cents à 55 cents. L'USPS a déclaré vendredi que "ces ajustements de prix sont nécessaires pour fournir au service postal des revenus indispensables". Le volume du courrier de première classe a chuté de 3% l'année dernière pour atteindre le chiffre le plus bas en 50 ans et est en baisse de 51% depuis 2006.

Le courrier de première classe, utilisé par la plupart des gens pour envoyer des lettres et payer des factures, est la classe de courrier qui génère le plus de revenus, représentant 24,2 milliards de dollars, soit 31 % des 78,8 milliards de dollars de revenus totaux de l'USPS en 2022.

En avril, l'USPS a réduit de plus de moitié les pertes prévues jusqu'en 2031 après avoir obtenu un allègement financier du Congrès, institué des hausses de prix régulières et adopté des réformes.

L'USPS augmente le prix des timbres deux fois par an et prévoit que sa "nouvelle politique tarifaire générera 44 milliards de dollars de recettes supplémentaires" d'ici à 2031.

En avril 2022, le président Joe Biden a signé une loi accordant à USPS un allègement financier de 48 milliards de dollars sur dix ans et exigeant que ses futurs retraités s'inscrivent à un régime public d'assurance maladie.

L'USPS a demandé à l'administration Biden de modifier la comptabilité des cotisations de retraite afin d'éliminer les paiements d'amortissement et d'économiser 2 à 3 milliards de dollars par an et jusqu'à 34,6 milliards de dollars sur 10 ans.