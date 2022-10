Le service postal américain veut augmenter le prix des timbres à 63 cents

Le service postal américain (USPS) a déclaré vendredi qu'il souhaitait augmenter le prix des timbres du courrier Forever de première classe de 60 à 63 cents pour tenir compte des coûts inflationnistes.

USPS a déposé une notification de l'augmentation proposée auprès de la Commission de réglementation postale et souhaite que l'augmentation prenne effet le 22 janvier. Le Postmaster General des États-Unis, Louis DeJoy, a déclaré en août que l'inflation ferait que les coûts de l'USPS dépasseraient son plan budgétaire de 2022 "de bien plus d'un milliard de dollars".

Aucun changement ne sera apporté au prix de la lettre simple et de l'once supplémentaire forfaitaire, mais d'autres prix augmenteront, notamment le coût d'une lettre internationale de cinq cents pour atteindre 1,45 $. Le prix global du courrier de première classe augmentera de 4,2 %, a déclaré USPS. M. DeJoy a déclaré que pendant des années, USPS n'avait pas réussi à facturer suffisamment la livraison des colis et du courrier.

Luttant contre la diminution des volumes de courrier malgré le fait qu'il doive livrer un nombre croissant d'adresses, l'USPS a enregistré des pertes nettes de plus de 90 milliards de dollars depuis 2007 jusqu'au mois d'août, lorsqu'il a enregistré un bénéfice unique et non cash de 59,6 milliards de dollars après que le président Joe Biden ait signé la loi sur l'aide financière.

DeJoy a publié en mars 2021 un plan de réforme qui vise à éliminer 160 milliards de dollars de pertes prévues au cours de la prochaine décennie.

M. DeJoy a déclaré que malgré les réformes, les pertes atteindraient encore 60 à 70 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années - et USPS doit réduire ses coûts d'exploitation de 35 à 40 milliards de dollars.

"Je dois utiliser la tarification", a déclaré DeJoy en juillet, ajoutant qu'il pense que les expéditeurs "ont bénéficié d'un accord au cours des 10 dernières années et que nous leur faisons payer."

USPS a augmenté les prix en juillet d'un timbre de première classe de 58 cents à 60 cents après avoir augmenté les timbres de 3 cents en août 2021.

USPS reçoit 3 milliards de dollars du Congrès pour stimuler l'achat de véhicules électriques et de chargeurs. En juillet, USPS a déclaré qu'il prévoyait d'acheter au moins 25 000 VE. (Reportage de David Shepardson ; Montage de Jonathan Oatis et Alistair Bell)