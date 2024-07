Selon une étude publiée lundi par la Banque fédérale de réserve de San Francisco, l'augmentation de la population active américaine au cours des dernières années pourrait avoir fait grimper le nombre de nouveaux emplois nécessaires pour éviter une hausse du taux de chômage à environ 230 000 par mois.

Ce taux élevé "d'équilibre" n'est probablement pas une nouvelle normalité, écrivent les auteurs de l'étude dans la dernière lettre économique de la banque, mais est dû à une augmentation temporaire de l'immigration et de la participation à la population active, et avec le temps, il reviendra probablement à son estimation à long terme de 70.000 à 90.000 nouveaux emplois par mois.

Le retour à ce taux de long terme pourrait prendre entre un an et demi et plus de trois ans, en fonction du rythme de l'immigration, ont-ils estimé.

Néanmoins, écrivent-ils, "le rythme d'équilibre à court terme reste pour l'instant bien supérieur à la valeur à long terme, ce qui explique la stabilité du taux de chômage face à la persistance d'une forte croissance de l'emploi".

Le taux de chômage américain est resté relativement stable en dessous de 4 % jusqu'à il y a quelques mois, alors même que la croissance mensuelle de l'emploi dépassait de loin la moyenne d'avant la pandémie.

Cette dernière étude soulève des questions sur les implications d'un ralentissement continu de la croissance de l'emploi sous l'effet de freinage du taux directeur actuel de la Fed, dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % depuis juillet dernier.

Au cours des trois derniers mois, la croissance mensuelle de l'emploi s'est ralentie à 177 000 et le taux de chômage est passé de 3,8 % en mars à 4,1 % en juin.

Les décideurs de la Fed, dont la campagne de relèvement des taux d'intérêt contre l'inflation élevée a fait ce que beaucoup d'entre eux considèrent comme des progrès significatifs jusqu'à présent, se concentrent de plus en plus sur le marché du travail américain alors qu'ils tentent d'évaluer le moment où ils doivent assouplir leur politique.