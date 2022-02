Le sidérurgiste russe Evraz prévoit de rester coté sur le LSE

"Nous n'avons pas l'intention de nous retirer de la cote de la Bourse de Londres pour le moment. Nous n'envisageons pas cette option", a déclaré aux journalistes Nikolay Ivanov, directeur financier de la société.

La société envisage toujours une cotation secondaire à la Bourse de Moscou et n'exclut pas qu'elle puisse avoir lieu en 2022, a-t-il ajouté.

Evraz et d'autres sidérurgistes russes, dont Severstal et NLMK, ont échappé aux sanctions occidentales qui frappent principalement les secteurs financier et bancaire russes.

Mais l'entreprise, dans laquelle Roman Abramovich, propriétaire du club de football de Chelsea, détient une participation importante, a reconnu que la situation en Ukraine créait des incertitudes supplémentaires pour l'entreprise.

"Nous sommes conscients des circonstances géopolitiques actuelles. Nous continuons à surveiller la situation et nous vous tiendrons informés de tout développement important pouvant influencer nos activités", a déclaré Alexey Ivanov, directeur général d'Evraz, dans une déclaration accompagnant le rapport sur les résultats de la société pour 2021.

Evraz a déclaré dans le rapport annuel qu'elle avait effectué un test de résistance pour vérifier la résilience face aux incertitudes potentielles, en particulier concernant l'aggravation du conflit ukrainien et un risque accru de sanctions économiques.

M. Ivanov a déclaré qu'Evraz était "suffisamment solide pour résister à toutes les fluctuations du marché".

Plus tôt dans la journée de vendredi, la société a déclaré que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour 2021 avait augmenté de 127 % en glissement annuel pour atteindre 5 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 2008.