Le site birman de Bagan inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

RANGOUN, 6 juillet (Reuters) - Le complexe de temples bouddhistes de Bagan, capitale du premier empire birman, a été inscrit samedi au patrimoine mondial de l'Unesco lors d'une réunion de cet organisme de l'Onu à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

Le site, qui comprend plus de 3.500 stupas (tumulus), temples, monastères et autres structures construites entre le XIe et le XIIIe siècle, deviendra probablement un point fort du tourisme en Birmanie.

Le Conseil international des monuments et des sites, une association internationale de professionnels qui se consacrée à la conservation des sites, avait recommandé cette inscription, en soulignant que la Birmanie avait adopté une nouvelle loi sur le patrimoine et avait des projets pour réduire le développement des hôtels et du tourisme autour du site.

La candidature de Bagan avait été sélectionnée pour être au patrimoine mondial de l'Unesco en 1995, mais la junte militaire qui dirigeait le pays à l'époque s'était vue reprocher de ne pas tenir compte des conseils des spécialistes de la restauration et la candidature birmane avait été rejetée.

Le site est fragilisé par des tremblements de terre. En 2016, quelque 200 temples ont été endommagés par un séisme de magnitude 6,8. (Simon Lewis; Danielle Rouquié pour le service français)