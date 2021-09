Le site français Vestiaire Collective valorisé à 1,45 milliard

Paris (awp/afp) - La pépite française Vestiaire Collective (vente en ligne de vêtements et accessoires de luxe de seconde main) a levé 178 millions d'euros (192,9 millions de francs suisses), dans une opération qui porte sa valorisation à 1,45 milliard d'euros, a-t-elle annoncé mercredi.

L'opération est menée notamment par Softbank Vision Fund, le fonds du milliardaire japonais Masayoshi Son qui était déjà derrière la levée record de 580 millions d'euros annoncée mardi par Sorare (jeu d'échange en ligne de vignettes de joueurs de football).

Generation Investment Management, cofondé et présidé par l'ancien vice-président américain Al Gore est l'autre fonds aux commandes de l'opération. Les actionnaires existants Bpifrance (via le fonds Large Venture), Condé Nast, Eurazeo et Korelya Capital ont réinvesti également.

Vestiaire Collective revendique 11 millions de membres (internautes qui achètent ou vendent des articles sur la plateforme). Le nombre total de ses commandes a augmenté "de plus de 90%" sur les 12 derniers mois, "incluant notamment une croissance de plus de 100% aux Etats-Unis", désormais son "premier marché", "et de plus de 150% en Asie", a-t-elle indiqué dans son communiqué.

L'entreprise compte "près de 500 collaborateurs" en France, Allemagne, Etats-Unis, Hong Kong et Singapour.

L'annonce de Vestiaire Collective survient au lendemain de l'annonce de deux levées de fonds record de la French Tech, par la start-up Sorare (580 millions) et l'éditeur de logiciel Mirakl (473 millions).

D'une manière générale, les jeunes pousses de la tech n'ont jamais connu d'année aussi faste, avec des levées de fonds qui dès la fin juin excédaient les records annuels précédents.

Vestiaire Collective affiche la certification "B Corp", qui marque son engagement de pratiquer les normes sociales et environnementales les plus élevées. Le groupe de luxe Kering avait fait son entrée dans le capital de Vestiaire Collective à l'occasion d'une précédente levée de fonds en mars dernier.

afp/fr