Le site guidedelarelèveagricole.ca sera lancé le 12 janvier 2021

OTTAWA, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada, avec l’appui de Financement agricole Canada, de MNP et du gouvernement du Canada, est fier d’annoncer le lancement, le 12 janvier 2021, du site guidedelarelèveagricole.ca, un tout nouveau portail Web pour toutes les étapes de la planification de la relève agricole. Ce site Web bilingue aiguillera les propriétaires de fermes et les personnes souhaitant le devenir vers les outils, les spécialistes et les ressources dont ils ont besoin pour établir et mettre en œuvre leurs plans de relève agricole.



Au cours des 10 prochaines années, 75 % des exploitations agricoles changeront de mains; pourtant, seulement 8 % des agriculteurs disposent d’un plan de relève écrit. L’incertitude quant à l’avenir des exploitations agricoles cause un stress énorme chez nos agriculteurs et chez les futurs agriculteurs, en plus de mettre en péril l’avenir de l’agriculture au Canada.

Gestion agricole du Canada sait que la planification de la relève fait partie d’une planification opérationnelle efficace. Chaque ferme compose avec des circonstances uniques et chaque situation nécessite son propre plan faisant appel aux outils, aux ressources et à l’expertise permettant de répondre le mieux possible aux besoins cernés. Ainsi, on a conçu le site guidedelarelèveagricole.ca pour aider les agriculteurs à s’orienter dans leur parcours de transfert, en commençant par une évaluation des besoins, jusqu’à la création et à la mise en œuvre du plan, tout en étant en contact avec des conseillers de manière à soutenir les démarches réalisées. Parmi les ressources et outils offerts, on tient compte des cas dans lesquels on envisage de confier la ferme à des membres de la famille et de ceux où on entend la transférer à d’autres personnes; on présente aussi des récits inspirants de futurs agriculteurs.

Le site Web sera lancé dans le cadre de la Journée d’appréciation de la relève agricole, le premier événement en son genre qui invite les agriculteurs à célébrer la planification de la relève agricole et à passer à l’action.

« En s’engageant à prendre des mesures de planification de la relève, les agriculteurs veillent non seulement à la continuité de leur propre ferme, mais aussi de l’excellence agricole au Canada, et ce, grâce à une planification efficace de la gestion », a déclaré Heather Watson, directrice générale.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Gestion agricole du Canada peut réaliser ses activités et programmes grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires, notamment le gouvernement, le secteur privé, le secteur sans but lucratif et le milieu universitaire.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Mathieu Lipari

Gestionnaire de programmes

mathieu@fmc-gac.com

Gestion agricole du Canada

613-237-9060

info@fmc-gac.com