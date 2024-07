* L'incertitude sur l'Europe et les récoltes de la mer Noire stimule les contrats à terme sur le blé

* Le maïs bénéficie des retombées du soja

* Les marchés surveillent l'impact du retrait de Biden de l'élection américaine.

(Refonte avec les échanges américains, ajout de commentaires d'analystes, mise à jour du titre, ajout de puces, mise à jour des prix à 1548 GMT, mise à jour de la ligne de titre et changement de la date de HAMBOURG)

CHICAGO, 22 juillet (Reuters) -

Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont bondi lundi grâce à une vague de couvertures de positions à découvert, les prix rebondissant par rapport à leurs plus bas niveaux de 2020 la semaine dernière, après que le président américain Joe

Biden a abandonné sa candidature à la réélection

Selon les négociants.

La décision de M. Biden pourrait réduire les chances du candidat républicain Donald Trump d'être élu et de relancer une guerre commerciale avec la Chine, premier acheteur mondial de soja, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT ont augmenté grâce au soutien de l'effet de contagion, les acteurs du marché ayant dénoué les positions courtes placées en prévision d'une éventuelle seconde présidence de Trump.

Certains acteurs du marché qui ont dénoué ce "Trump trade" ont réévalué la course à la présidence et l'impact qu'une victoire des démocrates pourrait avoir sur les marchés mondiaux des matières premières, a déclaré Angie Setzer, partenaire chez Consus Ag.

"Vous constatez un certain soutien du marché à l'idée qu'une victoire de Trump n'est pas acquise", a déclaré Angie Setzer.

Les contrats à terme sur le blé se sont également raffermis en raison des préoccupations météorologiques aux États-Unis, les traders ajustant leurs positions avant le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture sur l'état des cultures qui sera publié plus tard dans la journée de lundi, a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

Les inquiétudes concernant l'évolution des cultures dans d'autres régions ont également donné un coup de pouce aux matières premières céréalières, selon les négociants.

Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne

de l'Union européenne a revu à la baisse la plupart de ses prévisions

pour les rendements moyens des céréales dans l'UE cette année, la baisse la plus importante concernant le maïs et le tournesol, qui ont souffert du temps chaud et sec dans le sud-est de l'Union. La société de conseil IKAR

a revu à la baisse ses prévisions

pour la récolte de céréales de 2024 en Russie.

Entre-temps, l'intérêt des acheteurs s'est récemment raffermi suite à la chute des prix des céréales et des oléagineux aux États-Unis. Lundi, les exportateurs américains ont vendu 133 000 tonnes de maïs au Mexique pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2024/25, a rapporté le

Département américain de l'agriculture

.

Le contrat CBOT le plus actif pour le soja était en hausse de 2,8 % à 10,65 $ le boisseau à 1528 GMT, tandis que le maïs a augmenté de 2,1 % à 4,13-1/4 $ le boisseau. Le contrat de blé le plus actif était en hausse de 1,06 %, à 5,48-1/2 $ le boisseau. (Reportage supplémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction par Rashmi Aich, Mrigank Dhaniwala, David Goodman et Richard Chang) )