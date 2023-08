Le soja de Chicago a augmenté pour la quatrième séance consécutive lundi, atteignant son plus haut niveau en trois semaines, alors que les conditions chaudes et sèches aux États-Unis alimentent les inquiétudes sur le stress des cultures.

Le blé a chuté, l'Ukraine cherchant de nouvelles voies d'exportation vers la mer Noire, ce qui a renforcé la pression sur les contrats à terme du maïs. Les marchés attendaient les résultats de la tournée annuelle de Pro Farmer, qui examinera les champs de maïs et de soja dans le Midwest cette semaine.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a terminé en hausse de 8-1/2 cents à 13,61-3/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son prix le plus élevé depuis le 28 juillet.

Le maïs CBOT a perdu 10-1/2 cents à 4,82-1/2 dollars le boisseau, tandis que le blé CBOT a perdu 13-1/2 cents à 6,25-1/2 dollars le boisseau.

Des chaleurs extrêmes sont attendues dans de vastes régions du Midwest américain cette semaine, avec des températures supérieures à 100 degrés Fahrenheit (37,8 degrés Celsius) dans les plaines américaines.

Les températures étouffantes, combinées au manque de pluie, pourraient endommager les cultures de soja au cours d'une période cruciale pour leur développement.

"Les gens disent que la pluie que nous avons eue pendant la première semaine d'août a contribué à la récolte", a déclaré Mark Gold, associé directeur de Top Third Ag Marketing. "Je pense que cette chaleur va faire beaucoup de dégâts.

Les évaluations hebdomadaires des cultures du ministère américain de l'agriculture, publiées après la clôture du marché, ont estimé que les cultures de soja aux États-Unis étaient bonnes à excellentes à 59 % au 20 août, sans changement par rapport à la semaine précédente et avec un point de pourcentage de moins que les estimations des analystes.

L'état des cultures de maïs a baissé d'un point de pourcentage pour atteindre 58 % de bonnes ou excellentes.

"Il ne devrait pas pleuvoir avant trois semaines. Si ces prévisions se confirment, vous allez faire reculer la récolte de haricots", a déclaré John Zanker, analyste de marché chez Risk Management Commodities.

Le soja a également trouvé un soutien après que les exportateurs aient vendu 159 350 tonnes de soja américain à des destinations inconnues plus tôt dans la journée de lundi, selon l'USDA.

Les exportateurs ont également vendu 111 770 tonnes de maïs au Mexique, selon l'USDA.

Les derniers incidents militaires dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont déclenché une couverture courte vendredi, alors que la menace d'une nouvelle perturbation du commerce des céréales de la mer Noire planait sur le marché, bien qu'un nouveau plan visant à assurer les navires d'exportation ukrainiens voyageant dans un couloir d'exportation de la mer Noire nouvellement testé ait ajouté de la pression.

"Ce n'est pas parce qu'ils sont assurés que la Russie ne leur tirera pas dessus. Nous devrons voir comment cela se passera", a déclaré M. Gold. (Reportage de Christopher Walljasper ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Paul Simao et Cynthia Osterman)