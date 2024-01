Les cours du soja américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux ans, sous la barre des 12 dollars le boisseau, lundi, sous la pression de l'amélioration des perspectives de récoltes abondantes en Amérique du Sud et des inquiétudes concernant la demande alors que la Chine, premier acheteur mondial de soja, est aux prises avec une crise immobilière, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine et le blé a atteint son plus bas niveau en une semaine, les baisses du pétrole brut et le renforcement du dollar américain ayant renforcé le sentiment baissier à l'égard des céréales.

À 12 h 33 CST (1833 GMT), le soja de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 16 cents à 11,93-1/4 $ le boisseau après avoir chuté à 11,91-1/2 $, le plus bas niveau sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis novembre 2021.

Le maïs de mars du CBOT a perdu 6-1/4 cents à 4,40 dollars le boisseau et le blé de mars a perdu 7 cents à 5,93-1/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le soja ont fléchi, les opérateurs se concentrant sur les attentes croissantes de récoltes abondantes en Argentine et au Brésil malgré des périodes de conditions météorologiques difficiles dans les deux pays.

"Les craintes concernant les conditions météorologiques en Amérique du Sud ont disparu, ce qui conduit à s'inquiéter du manque de demande pour le soja et le maïs américains. Si la demande de soja de la Chine revient dans un avenir proche, il est probable qu'elle sera satisfaite par l'offre brésilienne", a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

La demande chinoise pour les matières premières semble moins certaine, selon les analystes, alors que la crise immobilière s'est aggravée avec un tribunal de Hong Kong ordonnant la liquidation du géant immobilier China Evergrande Group.

"Les nouvelles concernant l'économie chinoise continuent de susciter des inquiétudes. C'est une partie du problème aujourd'hui", a déclaré Sherman Newlin, un agriculteur de l'Illinois et analyste chez Risk Management Commodities.

Les contrats à terme sur les produits à base de soja ont été mitigés. Avec le déclin du soja, les contrats à terme de mars sur l'huile de soja ont chuté de plus de 3 %, tandis que les contrats à terme de mars sur la farine de soja ont rebondi d'environ 1 % après avoir atteint le niveau le plus bas depuis le début du contrat.

Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière sur fond d'offre excédentaire dans la région de la mer Noire, mais les volumes d'exportation ont augmenté, selon les analystes. (Reportage de Julie Ingwersen ; Reportage supplémentaire de Michael Hogan à Hambourg et Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de Ros Russell)