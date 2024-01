Les cours du soja à Chicago ont continué à augmenter mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine grâce au soutien de la couverture courte, bien que les prévisions d'une offre record en Amérique du Sud aient limité les gains.

Le blé a augmenté après avoir clôturé presque inchangé mardi, tandis que le maïs a progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,2% à 12,41-1/4 dollars le boisseau, à 0156 GMT, après avoir grimpé plus tôt dans la séance à son plus haut niveau depuis le 12 janvier à 12,41-1/2 dollars le boisseau.

* Le blé a augmenté de 0,8% à 6,01 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,2% à 4,47-1/4 dollars le boisseau.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets des contrats à terme CBOT sur le soja, la farine de soja, l'huile de soja, le maïs et le blé mardi, ont indiqué les négociants.

* Les gains sur le marché du soja ont été freinés par les attentes d'une importante récolte de soja en Amérique du Sud. Alors que les analystes ont réduit les prévisions pour la récolte de soja du Brésil en raison de la sécheresse de la fin de l'année dernière, l'amélioration des précipitations pourrait limiter les pertes. L'Argentine est en passe d'obtenir une récolte exceptionnelle cette année.

* En ce qui concerne le maïs, l'attention s'est portée sur les semis de la deuxième récolte annuelle du Brésil. Les prévisionnistes s'attendent à une baisse de la production de la deuxième récolte de maïs du Brésil, en raison de la réduction de la superficie plantée.

* Les doutes concernant la demande chinoise pèsent également sur les marchés, les exportations brésiliennes faisant une forte concurrence au soja et au maïs américains.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions MSCI a très légèrement progressé alors que les investisseurs digéraient une récolte mitigée de rapports sur les bénéfices et attendaient les publications économiques clés prévues plus tard dans la semaine, tandis que le yen a chuté après que la Banque du Japon a laissé sa politique monétaire inchangée.

