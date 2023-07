Les cours à terme du soja à Chicago ont gagné du terrain lundi, atteignant leur plus haut niveau en une semaine, la baisse des semis et des stocks aux Etats-Unis ayant suscité des inquiétudes quant à l'offre mondiale.

Le maïs est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans et demi en raison de l'augmentation des surfaces cultivées aux États-Unis, tandis que le blé a reculé de plus de 1 %.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,5% à 13,49-3/4 dollars le boisseau, à 0023 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 22 juin à 13,57 dollars le boisseau.

* Le maïs a cédé 0,8% à 4,90-3/4 le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau depuis janvier 2021 à 4,89 le boisseau plus tôt lundi, tandis que le blé a perdu 1,3% à 6,42-1/2 le boisseau.

* Les prix du soja ont augmenté de plus de 6 % vendredi après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a déclaré que les agriculteurs américains avaient planté 83,5 millions d'acres d'oléagineux, soit 4 millions d'acres de moins que les prévisions de mars du gouvernement et en dessous de la plus faible estimation d'une fourchette d'analystes. La réduction des surfaces ensemencées devrait se traduire par une diminution des stocks de graines oléagineuses pour les nouvelles récoltes.

* L'USDA a indiqué que les stocks de soja américains au 1er juin s'élevaient à 796 millions de boisseaux, soit une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente et un niveau inférieur à la plupart des estimations du marché.

* En ce qui concerne le maïs, l'agence a estimé que les plantations s'élevaient à 94,1 millions d'acres, soit une augmentation de plus de 2 millions d'acres par rapport à ses prévisions de mars, et qu'elles dépassaient la fourchette des estimations des analystes avant la publication du rapport.

* L'importance de la superficie consacrée au maïs a éclipsé les chiffres des stocks plus faibles que prévu. L'USDA a indiqué que les stocks de maïs au 1er juin s'élevaient à 4,106 milliards de boisseaux, ce qui est inférieur à la plupart des estimations commerciales, tandis que les stocks de blé au 1er juin ont chuté à 580 millions de boisseaux, soit le niveau le plus bas pour cette période de l'année depuis 2008.

* La Russie a déclaré vendredi qu'elle ne voyait aucune raison de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire au-delà du 17 juillet parce que l'Occident avait agi de manière si "scandaleuse" à propos de l'accord, mais elle a assuré aux pays pauvres que les exportations de céréales russes se poursuivraient.

* La Commission européenne a fortement réduit jeudi ses prévisions mensuelles pour les récoltes de céréales de cette année dans l'Union européenne, la production utilisable de blé tendre étant désormais inférieure de 2,6 millions de tonnes à celle du mois dernier, à 128,9 millions de tonnes métriques.

* Les grands spéculateurs sont passés à une position nette longue sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine du 27 juin, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et augmenté leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Wall Street a clôturé en forte hausse et le dollar s'est affaibli vendredi, les investisseurs clôturant un trimestre solide, avec des données montrant des progrès dans les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juin) 0145 Chine Caixin Mfg PMI Final 0750 France S&P Global Mfg PMI 0755 Allemagne HCOB Mfg PMI 0800 UE HCOB Mfg PMI Final 0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final 1345 US S&P Global Mfg PMI Final 1400 US ISM Manufacturing PMI (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Rashmi Aich)