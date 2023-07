Le soja de Chicago a augmenté pour la troisième séance consécutive mercredi, atteignant son plus haut niveau en une semaine, alors qu'un rapport très attendu du gouvernement américain devrait réduire ses estimations de production et d'offre.

Le blé a légèrement augmenté, conservant ses gains importants de la dernière séance, l'attention se tournant vers les risques d'approvisionnement en mer Noire après une attaque de drone sur le port ukrainien d'Odessa.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,6% à 13,68-1/2 dollars le boisseau, à 0015 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 5 juillet à 13,70 dollars le boisseau plus tôt dans la séance.

* Le maïs a ajouté 0,5 % à 5,04 $ le boisseau et le blé a gagné 0,1 % à 6,61 $ le boisseau.

* Les analystes s'attendent à ce que l'USDA, dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande prévu mercredi, réduise ses prévisions pour la récolte de soja aux Etats-Unis, après que l'agence ait revu à la baisse ses estimations de plantations dans son rapport du 30 juin sur les surfaces cultivées. Les stocks de soja en fin de campagne pour la campagne 2023/24 devraient également se resserrer.

* Les contrats à terme sur le soja ont augmenté mardi après que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 51 % des cultures de soja américaines étaient en bon ou excellent état, contre 50 % la semaine dernière, mais en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui était de 52 %.

* Dans l'Illinois, premier producteur américain de soja, 36 % des cultures ont été jugées bonnes à excellentes, en hausse par rapport aux 30 % de la semaine précédente, mais toujours parmi les taux les plus bas de la ceinture de cultures du Midwest.

* Pour le maïs, les analystes ne s'attendent qu'à de modestes changements dans les prévisions de l'USDA concernant la production et les stocks de fin de campagne pour 2023/24, alors que la faiblesse de la demande pour cette céréale reste une préoccupation pour les agriculteurs brésiliens qui continuent de récolter une récolte de maïs exceptionnelle.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, le blé, la farine de soja et le maïs du CBOT mardi, et des vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont augmenté et le dollar a reculé mardi, à la veille des données sur l'inflation américaine qui pourraient justifier une fin plus rapide des hausses de taux de la Réserve fédérale, tandis que la perspective d'une relance de la croissance par la Chine a contribué à faire grimper le pétrole et d'autres matières premières.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Juin 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA Juin 1230 US CPI Wage Earner June 1800 US Federal Reserve issues the Beige Book (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)