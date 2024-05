Les inondations dévastatrices qui ont frappé l'État brésilien du Rio Grande do Sul devraient entraîner la perte d'environ 1,32 million de tonnes de soja, ce qui affectera la production totale de soja dans le plus grand producteur et exportateur mondial de cette graine oléagineuse, a déclaré jeudi le cabinet de conseil AgResource.

Selon cette nouvelle estimation, la production de soja dans l'État le plus méridional du Brésil s'élève à 20,1 millions de tonnes, ce qui le place toujours au deuxième rang des producteurs de soja au Brésil, derrière le Mato Grosso.

La récolte totale de soja du Brésil est maintenant prévue à 144,59 millions de tonnes, contre 145,46 millions de tonnes projetées précédemment, soit une différence de 870 000 tonnes, a indiqué AgResource.

La réduction de l'estimation de la récolte nationale est inférieure aux pertes totales prévues pour le Rio Grande do Sul parce qu'AgResource a augmenté la taille estimée de la superficie plantée en soja dans d'autres parties du pays, a déclaré le directeur général de la société de conseil, Raphael Mandarino.

AgResource a également réduit la récolte de maïs de Rio Grande do Sul d'environ 830 000 tonnes. L'État devrait désormais produire 4,4 millions de tonnes de cette céréale.

Les phénomènes météorologiques sans précédent qui ont balayé le sud du Brésil ont surpris les agriculteurs en train de terminer leurs récoltes de maïs et de soja. Ces derniers jours, des pluies diluviennes ont laissé des terres agricoles et des villes entières sous l'eau, tuant des personnes et du bétail et détruisant des infrastructures essentielles.

Le Rio Grande do Sul, qui ne plante pas de deuxième récolte de maïs comme les agriculteurs du centre du Brésil, est le plus grand producteur de maïs du pays en été.

AgResource a également révisé l'estimation de la récolte totale de maïs au Brésil, la fixant à 113 millions de tonnes, soit une réduction de 0,95 % par rapport à la prévision précédente.