Le soja de Chicago a encore perdu du terrain jeudi, tandis que le prix du maïs s'est rapproché de son plus bas niveau en trois ans atteint lors de la séance précédente, l'amélioration des conditions météorologiques en Argentine et au Brésil ayant renforcé les prévisions d'abondance de l'offre.

Le blé a chuté pour la première fois en trois séances.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 11,84-1/2 dollars le boisseau, à 0106 GMT, et le maïs a perdu 0,2% à 4,33-1/2 dollars le boisseau, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 4,33 dollars mercredi.

* Le blé a baissé de 0,4% à 5,99-1/2 dollars le boisseau.

* Les principales terres agricoles de l'Argentine recevront des précipitations importantes au cours des prochains jours, a annoncé mercredi la Bourse des céréales de Buenos Aires, ajoutant que cela devrait stimuler les cultures actuelles de soja et de maïs du pays.

* Au cours des dernières semaines, les principales régions agricoles de l'Argentine ont connu un temps sec et des températures élevées pendant l'été de l'hémisphère sud.

* Les pluies prévues dans les principales régions de culture brésiliennes renforcent les prévisions d'approvisionnements massifs en Amérique du Sud.

* Les prévisions d'importantes réserves de céréales et d'oléagineux incitent les fonds et les autres acteurs du marché à ajuster leurs positions avant la publication d'une série de rapports sur les récoltes plus tard dans la journée de jeudi.

* Les données incluront la mise à jour par l'agence brésilienne Conab des estimations officielles de la production du pays, les estimations de Statistique Canada sur les stocks de céréales de son pays, et les prévisions mensuelles de l'offre et de la demande américaines et mondiales du Département américain de l'agriculture.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja du CBOT mercredi, et acheteurs nets de blé et d'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont atteint un pic de plus de deux ans et le S&P 500 a clôturé à un niveau record mercredi, les bénéfices élevés ayant compensé les craintes liées aux banques régionales américaines et aux marchés chinois.

