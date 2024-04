Les cours du soja à Chicago ont chuté vendredi pour atteindre leur niveau le plus bas depuis quatre ans et s'apprêtent à connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois d'août, en raison de la vigueur du dollar et de l'abondance de l'offre de soja bon marché en provenance d'Amérique du Sud, qui freinent les exportations américaines.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé sont restés stables, mais également proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020, les opérateurs évaluant si le temps sec dans la ceinture de blé américaine ou une infestation d'insectes cicadelles dans les champs de maïs argentins allaient resserrer l'offre.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2 % à 11,32-1/2 dollars le boisseau à 0035 GMT et en baisse de 3,5 % sur la semaine, s'approchant du plus bas niveau de février en quatre ans de 11,29 dollars.

* Le blé CBOT a baissé de 0,1% à 5,52-1/2 le boisseau et était en baisse d'environ 0,5% sur la semaine, tandis que le maïs a augmenté de 0,1% à 4,27-1/4 le boisseau, mais se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 2%.

* Le soja américain est surpassé sur les marchés d'exportation par le soja du Brésil, principal producteur, et la chute de la valeur du real brésilien a déclenché une vague de ventes de la part des agriculteurs brésiliens.

* Le dollar américain a atteint cette semaine son niveau le plus élevé par rapport à un panier de devises depuis novembre, ce qui rend les exportations agricoles américaines moins compétitives.

* Pour la première fois en 17 ans, la Chine, principal importateur, n'a pas réservé de cargaisons de soja américain à la mi-avril pour la prochaine campagne de commercialisation. Les ventes globales à l'exportation pour la prochaine saison ont également été les plus faibles à la mi-avril depuis 2007.

* Du côté de l'offre, le Paraguay, troisième exportateur mondial de soja, se dirige vers un nouveau marché. Du côté de l'offre, le Paraguay, troisième exportateur mondial de soja, se dirige vers une récolte record d'environ 10,4 millions de tonnes métriques, bien que les expéditeurs s'inquiètent des faibles niveaux des fleuves qui ralentissent le commerce.

* La production de soja de l'Argentine pour 2023/24 devrait s'élever à 49,7 millions de tonnes, selon le gouvernement.

* La chute des prix de l'huile de palme au cours des dernières semaines pèse également sur le soja. L'huile de palme est un concurrent de l'huile de soja.

* En ce qui concerne les autres cultures, le Conseil international des céréales (CIC) a réduit ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2024/25 de 7 millions de tonnes, à 1,226 milliard de tonnes, et de production de blé de 1 million de tonnes, à 798 millions de tonnes, bien que les deux estimations soient encore en hausse par rapport à la saison précédente.

* Un insecte rare, la cicadelle, qui sévit en Argentine, a réduit de 1,3 milliard de dollars la récolte de maïs prévue pour 2023/24, a déclaré un responsable de la bourse des céréales de Rosario.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a indiqué que 24 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 16 avril.

* Plus généralement, les pays d'Amérique latine doivent être en état d'alerte, car le phénomène météorologique connu sous le nom d'El Nino bascule rapidement vers La Nina, ont déclaré des experts jeudi, laissant peu de temps aux populations et aux cultures pour se rétablir.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions américaines ont vacillé jeudi, passant du rouge au vert et vice-versa, les investisseurs étant confrontés à une économie forte et à la politique restrictive de la Réserve fédérale.