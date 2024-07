Les contrats à terme sur le soja et le maïs du Chicago Board of Trade ont chuté vendredi, mais ont enregistré des gains hebdomadaires, les prévisions météorologiques indiquant des nouvelles positives pour les cultures dans le centre des États-Unis.

Le blé a de nouveau chuté, les prévisions favorables pour le blé de printemps américain et les prix bon marché offerts par les exportateurs de la mer Noire l'ayant emporté sur l'impact des pluies qui ont retardé et endommagé les récoltes dans l'ouest de l'Union européenne.

"Nous constatons que la conviction haussière que nous avons eue en début de semaine n'a pas été en mesure de se maintenir et d'étendre la reprise avant le week-end", a déclaré Terry Linn de Linn & Associates.

Le soja le plus actif du Chicago Board of Trade a terminé en baisse de 31 cents à 10,48-1/2 dollars le boisseau. Sur la semaine, le soja le plus actif a gagné 1,2 %.

Le maïs a perdu 10-3/4 cents à 4,10 dollars le boisseau, tandis que le blé a chuté de 14-1/4 cents pour terminer à 5,23-1/2 dollars le boisseau.

Pour la semaine, le maïs a augmenté de 1,3 % et le blé a chuté de 3,5 %.

Les prévisions météorologiques chaudes et sèches pour le Midwest américain ont perdu la cohérence qui soutenait le maïs et le soja en début de semaine, selon les analystes.

Jeudi, le Commodity Weather Group a déclaré que jusqu'à 20 % des cultures de maïs aux États-Unis risquaient d'être stressées au cours des deux prochaines semaines, mais on prévoit maintenant plus de pluie dans les zones de culture américaines la semaine prochaine, ce qui est une bonne nouvelle pour le maïs et le soja.

"Nous n'avons pas d'histoire météorologique définissable pour le moment", a déclaré M. Linn.

"Dans le même temps, nous avons observé des mouvements de liquidités qui ont contribué à freiner la hausse", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que l'affaiblissement du commerce de l'énergie avait également une influence négative.

En ce qui concerne le blé, M. Linn a déclaré que les perspectives favorables de récolte aux États-Unis, y compris les prévisions de rendement record provenant de la tournée annuelle du blé de printemps du Dakota du Nord, ont exercé une pression sur le marché.

"C'est la première année depuis plusieurs années que nous n'avons pas connu de sécheresse importante et cela se voit dans les prévisions de rendement, a-t-il dit. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Diane Craft)