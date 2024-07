Les cours du soja à Chicago sont restés stables mardi après avoir enregistré des gains importants lors de la séance précédente, les inquiétudes concernant les perspectives météorologiques aux États-Unis et la réévaluation des chances de Donald Trump de remporter le pouvoir ayant incité les spéculateurs à couvrir leurs positions à découvert.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était stable à 10,69 dollars le boisseau à 0449 GMT après avoir augmenté de 3,2% lundi, la plus forte hausse en une journée depuis juin de l'année dernière.

Le soja a atteint son plus bas niveau en quatre ans, à 10,32 dollars, la semaine dernière, en raison de l'abondance de l'offre et de l'anticipation que M. Trump pourrait relancer sa guerre commerciale avec la Chine, principal importateur de soja, s'il revient à la présidence.

Mais la décision du président américain Joe Biden de se retirer dimanche a changé l'ambiance autour de l'élection, la vice-présidente Kamala Harris recevant un flot de soutiens et d'argent.

"Il s'agit davantage d'une couverture des positions courtes", a déclaré Vitor Pistoia, analyste chez Rabobank à Sydney, ajoutant que les prévisions d'un temps chaud et sec aux États-Unis jouaient un rôle.

"La pluie a cessé aux États-Unis", a-t-il déclaré. "C'est un peu inquiétant. Le marché reflète la crainte que la récolte ne soit pas aussi importante que prévu.

Lundi, le ministère américain de l'agriculture a estimé que 68 % des cultures de soja étaient dans un état bon à excellent, ce qui est inchangé par rapport à la semaine dernière et le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020.

Dans les autres cultures, le maïs CBOT a reculé de 0,4% à 4,13-1/4 le boisseau, après avoir augmenté de 2,5% lors de la séance précédente, tandis que le blé a reculé de 0,2% à 5,46-3/4 le boisseau.

Le maïs, le blé et le soja sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020 en raison de l'abondance de l'offre. Les spéculateurs parient fortement sur une baisse des prix, ce qui rend les marchés vulnérables à des épisodes de couverture courte.

L'USDA a déclaré que 67 % des cultures de maïs aux États-Unis sont dans un état bon à excellent, soit un point de pourcentage de moins qu'il y a une semaine, et que la récolte de blé d'hiver a progressé plus lentement que prévu.

Un temps chaud et sec est également prévu dans certaines parties du Canada et dans la région de la mer Noire, et de mauvaises conditions en France ont affecté les cultures.

Les prix à l'exportation du blé russe sont restés inchangés la semaine dernière, les volumes expédiés sont encore faibles et les agriculteurs ne sont pas pressés de vendre aux bas niveaux actuels, selon les analystes.

Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a revu lundi à la baisse la plupart de ses prévisions concernant les rendements moyens des céréales dans l'UE cette année, les baisses les plus marquées concernant le maïs et le tournesol.