Les prix du soja à Chicago ont augmenté jeudi et se dirigent vers leur plus forte hausse mensuelle depuis février 2022, soutenus par une forte demande d'exportations américaines et des craintes que les conditions météorologiques sèches endommagent la culture à un stade clé de son développement.

Le maïs et le blé étaient en passe de terminer le mois d'août en baisse, le blé devant enregistrer sa plus forte perte mensuelle depuis novembre dernier en raison de l'abondance de l'offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 13,88 dollars le boisseau à 0051 GMT, et en hausse d'environ 4,2% ce mois-ci.

* Le maïs a augmenté de 0,5 % à 4,83 dollars le boisseau, mais a perdu 5,8 % depuis le début du mois, la plus forte baisse mensuelle depuis juin. Le blé a baissé de 0,1% à 6,06-1/4 dollars le boisseau et a baissé de 9% en août.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a confirmé mercredi des ventes privées de 266 000 tonnes de soja américain de nouvelle récolte vers des destinations inconnues, après avoir fait état de ventes de même ampleur lundi et mardi.

* Les négociants ont estimé que les ventes à l'exportation de soja américain pour la semaine se terminant le 24 août se situaient entre 650 000 et 1,7 million de tonnes métriques. Les données de l'USDA sont attendues à 07h30 CDT (1230 GMT).

* L'activité d'exportation et le temps chaud et sec aux États-Unis ont poussé les contrats à terme de soja à un plus haut d'un mois de 14,10 dollars lundi.

* Les stocks américains se sont resserrés et les négociants affirment que les faibles niveaux d'eau sur le fleuve Mississippi pourraient ralentir le transport des récoltes vers les terminaux d'exportation, mais l'offre mondiale de soja reste abondante.

* Les livraisons de contrats à terme sur le soja de septembre du CBOT devraient être faibles jeudi, le premier jour de notification, selon les négociants et les analystes. Les faibles livraisons ont tendance à soutenir les prix.

* Sur les marchés du blé, l'acheteur public de céréales égyptiennes a acheté 240 000 tonnes de blé - moitié français, moitié roumain - dans le cadre d'un appel d'offres international. Le blé européen a augmenté de 1%.

* Le Maroc, frappé par la sécheresse, devrait augmenter ses importations de blé tendre à 5 millions de tonnes pour la saison 2023-2024, selon les négociants.

* Pendant ce temps, un mois d'août exceptionnellement sec a fait des ravages sur les cultures de céréales et d'oléagineux en Asie, avec des prévisions de production de blé révisées à la baisse en Australie.

* Cependant, le blé russe bon marché reste abondant.

* Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que les ministres russe et turc des affaires étrangères discuteraient cette semaine d'une proposition russe pour une alternative à l'accord sur les céréales de la mer Noire.

* Entre-temps, les exportations de céréales de l'Ukraine pour la saison 2023/24 juillet-juin ont atteint 4,34 millions de tonnes métriques au 30 août, contre 3,96 millions de tonnes l'année dernière.

* Une enquête du magazine Farm Futures sur les intentions de plantation aux États-Unis pour 2024 a révélé que les producteurs prévoient d'augmenter leurs plantations de soja et de blé tout en réduisant celles de maïs.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le maïs et la farine de soja à Chicago et acheteurs nets de blé mercredi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions américaines ont terminé en hausse et le dollar a étendu ses pertes mercredi, alors que des données économiques décevantes ont rendu plus probable la pause des efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation.